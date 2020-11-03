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Клопп: «Жота очень хорош»

вчера, 11:31

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру новичка команды Диого Жоты.

Жота очень хорош. Он играет именно так, как и должны играть новички в нашей команде. У него идеальный возраст, всего 23 года. Однако он уже обладает немалым опытом выступлений в АПЛ.

Некоторым игрокам обычно нужно время на адаптацию. Но я знал, что ему много времени не потребуется, учитывая, что он играл за «Вулверхэмптон». Я понимал, что физически он будет готов.

Что касается техники, то мы все видели, что он очень хорош. Ему нужно было лишь найти себя в новом окружении. Наши ребята всегда помогают игрокам адаптироваться быстрее.

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Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 18:44
Пирло: "Мората очень плох, на его фоне Балотелли- Ван Бастен".))
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь
вчера в 11:53
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:42
    Если это говорит Клопп, значит так оно и есть
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