Клопп: «Жота очень хорош»

Главный тренер «Ливерпуля» оценил игру новичка команды .

Жота очень хорош. Он играет именно так, как и должны играть новички в нашей команде. У него идеальный возраст, всего 23 года. Однако он уже обладает немалым опытом выступлений в АПЛ .

Некоторым игрокам обычно нужно время на адаптацию. Но я знал, что ему много времени не потребуется, учитывая, что он играл за «Вулверхэмптон». Я понимал, что физически он будет готов.

Что касается техники, то мы все видели, что он очень хорош. Ему нужно было лишь найти себя в новом окружении. Наши ребята всегда помогают игрокам адаптироваться быстрее.