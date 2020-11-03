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Тете: «Без сомнений, „Боруссия“ М — сильная команда, но мы готовы играть»

вчера, 09:50
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)0 : 6Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Полузащитник «Шахтера» Тете поделился ожиданиями от предстоящего матча с гладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Я иногда смотрю матчи чемпионата Германии. Очень сильный и конкурентоспособный чемпионат с великолепными командами, в котором «Боруссия» М находится в первой пятерке. Без сомнений, это сильная команда.

Но мы готовы играть вне зависимости от турнира и соперника. Несмотря на некоторую усталость, мы набрали игровой темп, и это хорошо.

Недавно гладбахская «Боруссия» обыграла «РБ Лейпциг» в матче Бундеслиги.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:15
Шахтеру не привыкать топы обувать! Реал не даст соврать)))
drug01
drug01
вчера в 10:04
Результат может быть разный... Ждём саму игру с нетерпением
shlomo
shlomo
вчера в 09:57
Должна получиться хорошая игра
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