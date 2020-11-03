Тете: «Без сомнений, „Боруссия“ М — сильная команда, но мы готовы играть»

Полузащитник «Шахтера» Тете поделился ожиданиями от предстоящего матча с гладбахской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Я иногда смотрю матчи чемпионата Германии. Очень сильный и конкурентоспособный чемпионат с великолепными командами, в котором «Боруссия» М находится в первой пятерке. Без сомнений, это сильная команда.

Но мы готовы играть вне зависимости от турнира и соперника. Несмотря на некоторую усталость, мы набрали игровой темп, и это хорошо.