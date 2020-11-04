Ватцке: «В контракте Холанда нет пункта о сумме отступных в 2021 году»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Sport BILD заявил, что клуб не собирается продавать форварда команды .

В следующем году его можно будет купить за 75 млн евро? Нет, это ложь. Думаю, что Эрлингу комфортно в Дортмунде. Мы определенно хотим сохранить его в составе. Считаю, что ему слишком рано покидать наш клуб. Теперь осталось в этом убедить его агента.