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Ватцке: «В контракте Холанда нет пункта о сумме отступных в 2021 году»

сегодня, 12:55

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке в интервью Sport BILD заявил, что клуб не собирается продавать форварда команды Эрлинга Холанда.

В следующем году его можно будет купить за 75 млн евро? Нет, это ложь. Думаю, что Эрлингу комфортно в Дортмунде. Мы определенно хотим сохранить его в составе. Считаю, что ему слишком рано покидать наш клуб. Теперь осталось в этом убедить его агента.

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95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:06
Покупателей отпугивает? Бред он несёт! Ему уже можно перейти в Реал Мадрид, а то, потом может сожалеть, как Исаак и многие другие, которые не воспользовались своим шансом перейти в Реал Мадрид! Не каждому суждено играть за Реал Мадрид, у кого появился шанс, должен воспользоваться им. Следующего раза уже может и не быть! Реал Мадрид (официально)- лучший футбольный клуб 20 века. Теперь может стать лучшим и в 21 веке. На данный момент, Реал Мадрид является лучшим клубом в истории футбола!!!
матос
матос ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 18:14
думаю Ватцке может и 150-200 млн за него легко зарядить ведь клаусулы нет.
Vredinka_online
Vredinka_online
сегодня в 17:46
Это просто сказка))
berda2003
berda2003
сегодня в 17:24
агенты живут, как официанты, на отк... пардон, на чаевых...
shlifen
shlifen ответ матос (раскрыть)
сегодня в 17:23
Райола =) При этом он сам не скрывал что не хотел перехода Холланда в БД и лишь потому что юнец сам туда очень захотел - переход состоялся =))
Холланда из БД к сожалению, всё равно выкупят, но думаю лимонов за 100-120, раз нет отступных... =))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:36
Ох лучше бы остался он и санчо в бд, там у них все получается) а то против баварцев совсем некому играть(
pomor45
pomor45
сегодня в 14:00
Кто развел этих паразитов - агентов?
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:54
Иностранный агент это двойная проблема)...
матос
матос
сегодня в 13:49
кто агент у викинга? не Мендеш или Райола?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:49
Агент своего не упустит - будет доить клуб.
particular
particular
сегодня в 13:00
Агент - это проблема... Ему чужды интересы клуба и спортивный прогресс...
Процессы купли-продажи - вот его стихия...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:56
Значит без отступных будет
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