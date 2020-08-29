Боец невидимого фронта. Рекордсмен АПЛ повесил бутсы на гвоздь

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вчера, 08:00

«Соккер.ру» вспоминает карьеру Гарета Бэрри, закончившего играть в 39 лет.

Он наигрался. Гарет Бэрри, выходивший на поле ещё в прошлом веке и сыгравший больше всех матчей в английской Премьер-Лиге, закончил свою длинную и всё же славную карьеру. В последний раз бывший полузащитник сборной Англии выходил на поле ещё до пандемии коронавируса, и «Вест Бромвич» добился повышения в классе уже без 39-летнего ветерана.

Возможно, Гарет мог бы повременить с уходом. Выйти раз-другой в матчах Премьер-Лиги, обновить собственный рекорд. Хотя, какая разница — 663 матча или чуть больше. Но за 22 года выступлений в большом футболе Бэрри, видимо, пресытился. Кроме того, он привык быть ведущим игроком. Пусть героем второго плана, но героем. А не экспонатом. Тренер Славен Билич не видел Гарета на поле и выпускал его крайне редко. В какой-то момент Гарет почувствовал себя обузой. А числиться в составе не захотел. Он думал об уходе ещё в прошлом году, но Билич уговорил остаться.

Бэрри никогда не был примой в своих командах. Всегда находились более яркие футболисты. Но при этом Гарет всегда оставался едва ли не самым полезным игроком. Что в «Астон Вилле», что в «Манчестер Сити», что в «Эвертоне». Гарет мог закрыть любую позицию в центре поля и в обороне, и на любой из них сыграть превосходно. Отдавал игре все силы, бился с первой минуты до финального свистка. Совершал огромное количество действий. Отбирал мячи, играл на опережение, начинал атаки, задавая им направление. Мог и забить. 54 гола — неплохой результат для игрока оборонительного плана. Играл довольно жёстко и не случайно стал автором другого рекорда — первым в истории АПЛ получил 100 жёлтых карточек.

Помимо работоспособности и приличной техники Бэрри обладал ещё одним очень ценным для универсального игрока свойством, а именно — умением приспосабливаться. Нет, речь идёт не о прогибании под изменчивый мир. Гарет умел находить общий язык с любым из партнёров, а их были сотни, под требования тренеров, а их тоже сменилось немало. Он вписывался в самые разные схемы, мог по ходу матча подменить того или иного партнёра. Бэрри успевал повсюду, брал на себя огромный объём работы, а заодно развязывал руки своим товарищам. Джоуи Бартон, конкурент Бэрри за место в сборной, как-то сказал: «Гарет подобен школьнику, сидящему за первой партой и смотрящему в рот учителю».

При этом Бэрри оставался в высшей степени профессионалом, сконцентрированным на игре. За 22 года выступлений Гарет позволил себе лишь одну вольность, когда после проигрыша «Арсеналу» он в компании нескольких игроков «Манчестер Сити» отправился на вечеринку в Шотландию. Точнее, футболисты ехали поиграть в гольф, но на месте их планы были скорректированы. Погуляли славно, но тренер Роберто Манчини решил не наказывать гуляк. Во многом из уважения к Бэрри, который к тому времени был системообразующим игроком «Сити».

Грубых ошибок за Гаретом тоже не числилось. Из всего негатива можно вспомнить разве что эпизод чемпионата мира 2010 года в матче сборных Германии и Англии. Месут Озил тогда убежал от Бэрри, как заяц от черепахи. Сам футболист переживал эту неудачу. И с тех пор внимательно следил за более скоростными соперниками, старался не давать принимать им мяч. И не будем забывать, что одной из причин медлительности в игре с немцами стало не лучшее физическое состояние футболиста. Бэрри получил травму весной и поехал в ЮАР , не до конца восстановившись.

Бэрри часто считают воспитанником «Астон Виллы». Наверное, потому, что свой первый матч во взрослом футболе он провёл в бордовой футболке. Однако Гарет учился футболу в «Брайтоне» и только в шестнадцать лет был куплен бирмингемцами за 2,5 миллиона фунтов. Приличная сумма для юнца. Но Гарет к тому времени был известен специалистам, так как прошёл по лестнице юношеских сборных. Более того, был в них капитаном. В «Астон Вилле» он тоже дослужился до капитана. Поэтому и задержался в Бирмингеме, хотя недостатка в предложениях не было.

Особенно активен был «Ливерпуль». Рафа Бенитес мечтал о связке в центре поля: Гарет Бэрри — Стивен Джеррард. На протяжении нескольких трансферных окон «красные» засылали «сватов» в Бирмингем, но всё тщетно. Хотя пару раз сделки срывались в самый последний момент.

А вот «Манчестер Сити» сумел заполучить нужного футболиста. Были довольны все — и старый клуб, на чей счёт упали 12 миллионов фунтов, новый, и сам Гарет, которому хотелось выиграть что-нибудь материальное.

Я отыграл 12 сезонов в «Астон Вилле» и вряд ли меня можно в чём-либо упрекнуть. Но мне хочется поиграть в Лиге чемпионов. Поэтому переход в «Манчестер Сити» станет для меня новым вызовом.

Во многом с его появления в команде и началось становление «горожан». Когда говорят о восходе «голубой луны», обычно вспоминают Давида Сильву, Венсана Компани, Серхио Агуэро, даром что аргентинец появился позже. Но при этом несправедливо забывают Гарета, который был важнейшим элементом в команде Роберто Манчини. Да и титулы пришли. Сначала Кубок Англии, потом и победа в чемпионате. Это сейчас «Сити» не удивишь такими трофеями, им подавай Лигу чемпионов. А тогда, в 2012 году, первый за 44 года чемпионский титул был грандиозным достижением.

Почему он ушёл из «Манчестер Сити» в «Эвертон»? Мануэль Пеллегрини, сманивший Роберто Манчини, решил, что Гарет замедляет атаки команды и согласился отдать 32-летнего полузащитника «ирискам». Во временное пользование. Так Бэрри оказался в Ливерпуле, но не в «Ливерпуле». Наставник «Эвертона» Роберто Мартинес был в восторге от такого пополнения. «Это лучший английский футболист, с которым я когда-либо работал», — восхищался тренер. Поэтому «Эвертон» постарался выкупить футболиста. Пока Мартинес работал на «Гудисон Парк», позиция Бэрри была незыблема. Но после ухода испанца в сборную Бельгии Гарет покинул «Эвертон» и перешёл в «Вест Бромвич», где и провёл четыре последних года своей славной карьеры.

Но всё рано или поздно кончается. И хотя Бэрри предрекали, что он будет играть в сорок с лишним, Гарет решил закончить, не дожидаясь сорокалетия. Наверное, поступил правильно. Он страшно не любил сидеть в запасе, а ждать выхода в основе или выпрашивать место на поле — не для него. Гарет Бэрри ушёл с поля, но не из футбола. Не удивляйтесь, если скоро услышите про тренера с таким именем.