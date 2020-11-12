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Помощник тренера Молдавии: «Отсиживаться в обороне не планируем»

сегодня, 10:46
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Сергей Клещенко, помощник главного тренера сборной Молдавии Энгина Фирата, поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией.

Прошлый октябрь для нас провальным получился — не знаем, с чем это связано. Но сейчас начался новый сбор, мы общаемся с ребятами и видим, что их моральный дух на достаточно высоком уровне. Все готовы к непростому графику — три игры за семь дней. Мы не скрываем, что Россия — номинальный фаворит в предстоящей игре. Хорошо изучили сильные стороны соперника. Знаем, кто приедет и кто не приедет — исходя из этого готовимся к матчу. Отсиживаться в обороне не планируем. Будем пытаться атаковать и строить свою игру. Думаю, будет интересно.

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Все комментарии
Zola
Zola
сегодня в 11:13
Кэф хороший на молдован рубль закинуть что-ли.
beefs
beefs
сегодня в 11:10
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 11:06
    Эка гастарбайтеры раздухарились, узнав о тесте Зе. Ничего, у нас еще Соболев остался, который на тренировки отрабатывал новый прием - нырок из своей штрафной площадки в штрафную площадку сборной Молдавии. А на крайний случай Чабан в восемь защитников сыграет. Ноль ноль как-нибудь отстоим.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 10:56
    мы за красивый атакующий футбол с обеих сторон. но боюсь мы его не увидим )))))))))))) скажут потом что решали свои тренировочные задания , и это тоже наверное правильно))
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 10:54
    Шашки наголо, кони запряжёны
    Я на стреме
    Я на стреме
    сегодня в 10:50
    что ж, придётся Черчесовцам мужественно оборонятся, отбивая волну за волной яростных молдавских атак
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 10:47
    Хорошая игра полезным будет для каждой команды.
    ПлеймейкерЪ
    ПлеймейкерЪ
    сегодня в 10:47
    Атакуйте мы только за.
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