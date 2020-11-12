Помощник тренера Молдавии: «Отсиживаться в обороне не планируем»

Сергей Клещенко, помощник главного тренера сборной Молдавии Энгина Фирата, поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией.

Прошлый октябрь для нас провальным получился — не знаем, с чем это связано. Но сейчас начался новый сбор, мы общаемся с ребятами и видим, что их моральный дух на достаточно высоком уровне. Все готовы к непростому графику — три игры за семь дней. Мы не скрываем, что Россия — номинальный фаворит в предстоящей игре. Хорошо изучили сильные стороны соперника. Знаем, кто приедет и кто не приедет — исходя из этого готовимся к матчу. Отсиживаться в обороне не планируем. Будем пытаться атаковать и строить свою игру. Думаю, будет интересно.