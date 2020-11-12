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Невилл: «Фергюсон запретил нам обмениваться футболками с соперниками»

сегодня, 10:14

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл вспомнил случай, который произошёл в 2002 году. Тогда «красные дьяволы» уступили в дерби против «Манчестер Сити» (1:3), а форвард Руд ван Нистелрой после матча обменялся футболками с соперником. Этот случай привёл в ярость легендарного наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Игрок «Манчестер Сити» подошел к ван Нистелрою, они обменялись футболками. Тогда Фергюсон сказал: «Вы не будете отдавать футболки соперникам. Это футболки клуба, а не ваши футболки. Вы просто носите их временно. Это не то, что вы должны отдавать противнику».

Он запретил нам обмениваться футболками с соперниками во время домашних игр. После того матча Фергюсон добавил: «Я могу впустить фанатов в раздевалку, чтобы они поговорили с вами после поражения. Я должен это сделать».

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:12
Надо было Волнистому Рою в волосы жевачкой плюнуть, чтобы остальным не повално было. Ишь имущество казенное разбазаривать вздумали.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:30
глупость это)))чудил сэр)))))))))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:29
Это не он запретил,а минздрав!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:24
Хотят меняться игроки, пусть выкупают футболки.
Juve14
Juve14
сегодня в 10:22
Фергюсон всегда был немного психопатом не очень адекватным
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:19
На эмоциях сказал
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 10:18, ред.
я вот тоже этого фетишизма с потными майками не понимаю. на память? купи программку перед матчем
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