Невилл: «Фергюсон запретил нам обмениваться футболками с соперниками»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» вспомнил случай, который произошёл в 2002 году. Тогда «красные дьяволы» уступили в дерби против «Манчестер Сити» (1:3), а форвард после матча обменялся футболками с соперником. Этот случай привёл в ярость легендарного наставника «Манчестер Юнайтед» .

Игрок «Манчестер Сити» подошел к ван Нистелрою, они обменялись футболками. Тогда Фергюсон сказал: «Вы не будете отдавать футболки соперникам. Это футболки клуба, а не ваши футболки. Вы просто носите их временно. Это не то, что вы должны отдавать противнику».

Он запретил нам обмениваться футболками с соперниками во время домашних игр. После того матча Фергюсон добавил: «Я могу впустить фанатов в раздевалку, чтобы они поговорили с вами после поражения. Я должен это сделать».