Шевченко: «Если убрать результат, я занесу этот матч в актив»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение от Польши (0:2) в товарищеском матче.

Единственное, чем я недоволен — это результат. Команда показала очень хороший футбол, очень созидательную игру. Нам не хватало только реализации. Мы допустили две ошибки и очень сильно поплатились за них. Это футбол, не надо делать из этого особой драмы. Я доволен игрой и футболистами. Если убрать результат, я занесу этот матч в актив.

Пытались сбалансировать состав, как и Польша. Кто-то играл 45 минут, кто-то вообще не играл. Нас ждут важные матчи. Спарринг дал достаточно информации обоим тренерам. Не вижу смысла делать общую оценку. Для меня это положительный матч: по отдаче, по организации, по структуре.