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Шевченко: «Если убрать результат, я занесу этот матч в актив»

сегодня, 10:10
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша2 : 0Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Польши (0:2) в товарищеском матче.

Единственное, чем я недоволен — это результат. Команда показала очень хороший футбол, очень созидательную игру. Нам не хватало только реализации. Мы допустили две ошибки и очень сильно поплатились за них. Это футбол, не надо делать из этого особой драмы. Я доволен игрой и футболистами. Если убрать результат, я занесу этот матч в актив.

Пытались сбалансировать состав, как и Польша. Кто-то играл 45 минут, кто-то вообще не играл. Нас ждут важные матчи. Спарринг дал достаточно информации обоим тренерам. Не вижу смысла делать общую оценку. Для меня это положительный матч: по отдаче, по организации, по структуре.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 11:06
Невезуха явная. И пенка вратаря и незабитый пенальти, о игра приличная очень. Так бывает.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:32
а в остальном прекрасная маркиза всё хорошо всё хорошо))))))))))))))))) шутник ты андрюша)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:29
Андрей был прекрасным футболистом, сейчас отличный тренер. Так бывает очень редко. Удачи!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:17
Наверное он знает что говорит!
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