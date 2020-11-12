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Олейниченко: «Гацкан понимает, что сильно команде сейчас не поможет»

сегодня, 10:33

Президент Федерации футбола Молдавии Леонид Олейниченко рассказал о возможном выступлении за национальную команду полузащитника «Крыльев Советов» Александра Гацкана.

Он попрощался со сборной, мы Саше уже даже вручили символическую майку. Связывались потом, спрашивали мнение о будущих играх. Но он понимает, что сильно команде сейчас не поможет. С другой стороны, я очень благодарен Саше Епуряну, который примкнул к сборной. Ему 34 года, и он очень нужен в качестве моральной поддержки для молодых в раздевалке.

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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 10:34
Да, его время уже вышло.
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