Олейниченко: «Гацкан понимает, что сильно команде сейчас не поможет»

Президент Федерации футбола Молдавии Леонид Олейниченко рассказал о возможном выступлении за национальную команду полузащитника «Крыльев Советов» .

Он попрощался со сборной, мы Саше уже даже вручили символическую майку. Связывались потом, спрашивали мнение о будущих играх. Но он понимает, что сильно команде сейчас не поможет. С другой стороны, я очень благодарен Саше Епуряну, который примкнул к сборной. Ему 34 года, и он очень нужен в качестве моральной поддержки для молодых в раздевалке.