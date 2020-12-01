Зидан: «У нас осталось 2 финала. С „Шахтёром“ — самый важный»

Главный тренер «Реала» дал комментарий в преддверии выездного матча с «Шахтёром» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Всё действительно зависит от нас. У нас осталось два финала с неплохими соперниками. Завтра (Прим. — во вторник) – самый важный. Это важнейшие три очка, которые есть на сегодняшний день.

Рвение игроков осталось на том же уровне – я вижу огромное желание. [После карантина] произошло много всего: травмы, другая подготовка, сложный сезон… Но именно с желанием нет никаких проблем. Ребята знают, в каком клубе они играют. За «Реал» каждый выступает с огромной самоотдачей. И хочу добавить, что после плохого матча я никогда не говорю, что причина в их желании, потому что желание и плохой матч – это совершенно разные вещи.

Шансы Лунина выйти вместо Куртуа? Очень доволен Андреем. Он находится в динамике первой команды, хорошо тренируется и просто должен быть готов в любой момент сыграть и использовать свой шанс.