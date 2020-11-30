Конте: «Матч с „Боруссией“ М — ещё одно большое испытание для „Интера“»

Главный тренер «Интера» поделился мыслями о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

Против «Реала» было тяжело, ведь в самом начале игры нас было всего десять человек (из-за удаления Видаля — прим.). Я был доволен отношением игроков. Мы должны работать и совершенствоваться, чтобы добиться другого результата в этих играх.

Завтра нам будет противостоять хорошая команда, мы должны сделать все возможное и закончить матч без сожалений. В начале группы все было в наших руках, теперь — нет. Это значит, что в определенные моменты нам чего-то не хватало.

Единственный способ остаться в живых — это победить завтра. Это будет непросто, они показали свою силу, но для нас это шанс обрести последовательность и привыкнуть играть в решающих матчах. Это еще одно большое испытание для нас.