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Конте: «Матч с „Боруссией“ М — ещё одно большое испытание для „Интера“»

вчера, 22:19
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер23:00 Не начался

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился мыслями о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

Против «Реала» было тяжело, ведь в самом начале игры нас было всего десять человек (из-за удаления Видаля — прим.). Я был доволен отношением игроков. Мы должны работать и совершенствоваться, чтобы добиться другого результата в этих играх.

Завтра нам будет противостоять хорошая команда, мы должны сделать все возможное и закончить матч без сожалений. В начале группы все было в наших руках, теперь — нет. Это значит, что в определенные моменты нам чего-то не хватало.

Единственный способ остаться в живых — это победить завтра. Это будет непросто, они показали свою силу, но для нас это шанс обрести последовательность и привыкнуть играть в решающих матчах. Это еще одно большое испытание для нас.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:20
Гладбах должен дать бой
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:05
"Кто забьет завтра больше голов, тот и выиграет. Это футбол."
Timeless
Timeless
вчера в 22:33
пофиг на ЛЧ сейчас - шансы выйти тухлые...
viv
viv
вчера в 22:23
Проверка на профпригодность.
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