Марш: «„Локомотив“ невероятно хорошо обороняется. Опытная команда»

Главный тренер «РБ Зальцбург» поделился мыслями о предстоящем матче против «Локомотива» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы должны победить. Должны играть агрессивно и быть твердыми в обороне. Мы всегда можем забивать голы, но пропускать меньше важнее. «Локомотив» — это опытная команда, очень умная. Команда, которая невероятно хорошо обороняется. Они делают все возможное, чтобы защитить свой результат.