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Марш: «„Локомотив“ невероятно хорошо обороняется. Опытная команда»

вчера, 22:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург20:55 Не начался

Главный тренер «РБ Зальцбург» Джесси Марш поделился мыслями о предстоящем матче против «Локомотива» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы должны победить. Должны играть агрессивно и быть твердыми в обороне. Мы всегда можем забивать голы, но пропускать меньше важнее. «Локомотив» — это опытная команда, очень умная. Команда, которая невероятно хорошо обороняется. Они делают все возможное, чтобы защитить свой результат.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Локо» Марко Николич.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:29
Исключить 4 и 5 задание,кто наберет тогда 95000 очков.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:17
Зальцбург неплохо атакует
Mikki
Mikki
вчера в 23:01, ред.
Всем спасибо за отзывы! С декабрьского конкурса, т.е. уже через несколько часов ищите серьезную обнову) Дабы не наломать дров доступна она пока будет только тем, кто зареген больше года + випам, а там посмотрим как пойдет. В тестовый период возможны индивидуальные проблемы с расчетом. Мы будем следить, но вы тоже пишите, если что.
Mikki
Mikki ответ mondial18 (раскрыть)
вчера в 22:45
Да матчи все автоматом добавляются от поставщика, вручную разве что можем какой-нибудь вопрос добавить.
David Young
David Young
вчера в 22:37
Верно сказал, правильно настраивает свой клуб на предстоящий матч в Москве.
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