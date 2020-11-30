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Зидан: «Азар всю карьеру не травмировался, а сейчас... Сложная ситуация»

вчера, 21:18

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с очередной травмой полузащитника Эдена Азара.

Сложная ситуация для него, но нам нужно ее принять. Он всю карьеру не травмировался, а сейчас... Азар вернется более сильным.

Азар травмировал бедро правой ноги в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:2). Сегодня стало известно, что Эден пропустит примерно три недели.

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Carradona
Carradona
сегодня в 00:16
Возвращаются жирные после гормонов и менее скоростные после рваных крестов и минисков.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 23:48
Все они "возвращаются более сильными", потом "принимают новые вызовы".
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 22:38
Скоро Зизу забьет на Азара ) терпение на исходе
David Young
David Young
вчера в 21:34
Было бы очень хорошо, но не факт, что Азар станет сильнее, или менее подвержен травмам. Печально видеть то, что он уже не играет так хорошо и так часто как раньше.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:28
По поводу очередной травмы Азара и что он вернется сильнее вспомнилось: "То что не убивает нас - .... попытается это сделать еще раз".
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:26
Карма - болельщиков "Челси".

Когда Азар, лидер "Челси", любимец фанатов, капитан команды "Челси" перешёл в "Реал" первое, что он сделал, это на стадионе, в присутствии болельщиков "Реала" начал целовать эмблему на своей футболке, эмблему "Реала"..................... Неправильно это и непорядочно по отношению к своим фанатам, болельщикам, которые его поддерживали, любили, боготворили, когда он играл за "Челси"....
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