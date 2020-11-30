Зидан: «Азар всю карьеру не травмировался, а сейчас... Сложная ситуация»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с очередной травмой полузащитника Эдена Азара.
Сложная ситуация для него, но нам нужно ее принять. Он всю карьеру не травмировался, а сейчас... Азар вернется более сильным.
Азар травмировал бедро правой ноги в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:2). Сегодня стало известно, что Эден пропустит примерно три недели.
Когда Азар, лидер "Челси", любимец фанатов, капитан команды "Челси" перешёл в "Реал" первое, что он сделал, это на стадионе, в присутствии болельщиков "Реала" начал целовать эмблему на своей футболке, эмблему "Реала"..................... Неправильно это и непорядочно по отношению к своим фанатам, болельщикам, которые его поддерживали, любили, боготворили, когда он играл за "Челси"....
Когда Азар, лидер "Челси", любимец фанатов, капитан команды "Челси" перешёл в "Реал" первое, что он сделал, это на стадионе, в присутствии болельщиков "Реала" начал целовать эмблему на своей футболке, эмблему "Реала"..................... Неправильно это и непорядочно по отношению к своим фанатам, болельщикам, которые его поддерживали, любили, боготворили, когда он играл за "Челси"....