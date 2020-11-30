Известный скаут из США Тильман сравнил уровень РПЛ и MLS

Известный по работе в США скаут Александр Тильман сравнил уровень MLS и Российской Премьер-Лиги.

В России в условиях лимита, на мой взгляд, нет достаточного пула футболистов для Премьер-Лиги, чтобы там играли при высокой интенсивности и с высоким прессингом. По мне, это вопрос в первую очередь к детско-юношеской селекции.

Клубы MLS не вылетают. Когда они играют матчи с другой конференцией, тренеры спокойно выпускают молодых пацанов. В целом нет такого давления за индивидуальные ошибки, и игроки более раскованы.