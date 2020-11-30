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Известный скаут из США Тильман сравнил уровень РПЛ и MLS

сегодня, 20:44

Известный по работе в США скаут Александр Тильман сравнил уровень MLS и Российской Премьер-Лиги.

В России в условиях лимита, на мой взгляд, нет достаточного пула футболистов для Премьер-Лиги, чтобы там играли при высокой интенсивности и с высоким прессингом. По мне, это вопрос в первую очередь к детско-юношеской селекции.

Клубы MLS не вылетают. Когда они играют матчи с другой конференцией, тренеры спокойно выпускают молодых пацанов. В целом нет такого давления за индивидуальные ошибки, и игроки более раскованы.

Проблема нашего лимита [в MLS] в том, что мы перестаём быть конкурентоспособными на международной арене. А за океаном в местной Лиге чемпионов доминируют мексиканцы. Нет у неё такого престижа и зрительского интереса, как к местной лиге и европейской Лиге чемпионов.

Лимит в MLS такой же, как в РПЛ: 8 легионеров в заявке. Но игроки с грин-картой не считаются иностранцами, плюс клубы могут обмениваться местами в заявке для легионеров.

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:42, ред.
конечно аматорская MLS выше уровнем дворового цирка. 16 матчей в еврокубках "топовых" команд чемпионата - 0 побед. Разве может быть дно ниже этого дна? Это сухие факты.
тот же Ибра не в Россию же поехал, а в МЛС. с МЛС так же случаются трансферы в АПЛ и Чемпионшип, люди переходят и в целом играют... пускай и не на ведущих ролях. из России же не покупают даже в шип... а то что купили - Муссу и Ниасса - сильно жалели, не говоря уже о паспортистах РПЛовских, они даже в 4-м дивизионе не нужны в Англии, а вот пара-тройка америкосов играет в первых двух дивизионах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:59
У них Мексиканцы,у нас снг
David Young
David Young
сегодня в 20:46
Конструктивное и объективное сравнение.
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