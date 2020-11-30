Известный скаут из США Тильман сравнил уровень РПЛ и MLS

Известный по работе в США скаут Александр Тильман сравнил уровень MLS и Российской Премьер-Лиги.
В России в условиях лимита, на мой взгляд, нет достаточного пула футболистов для Премьер-Лиги, чтобы там играли при высокой интенсивности и с высоким прессингом. По мне, это вопрос в первую очередь к детско-юношеской селекции.
Клубы MLS не вылетают. Когда они играют матчи с другой конференцией, тренеры спокойно выпускают молодых пацанов. В целом нет такого давления за индивидуальные ошибки, и игроки более раскованы.
Проблема нашего лимита [в MLS] в том, что мы перестаём быть конкурентоспособными на международной арене. А за океаном в местной Лиге чемпионов доминируют мексиканцы. Нет у неё такого престижа и зрительского интереса, как к местной лиге и европейской Лиге чемпионов.
Лимит в MLS такой же, как в РПЛ: 8 легионеров в заявке. Но игроки с грин-картой не считаются иностранцами, плюс клубы могут обмениваться местами в заявке для легионеров.
тот же Ибра не в Россию же поехал, а в МЛС. с МЛС так же случаются трансферы в АПЛ и Чемпионшип, люди переходят и в целом играют... пускай и не на ведущих ролях. из России же не покупают даже в шип... а то что купили - Муссу и Ниасса - сильно жалели, не говоря уже о паспортистах РПЛовских, они даже в 4-м дивизионе не нужны в Англии, а вот пара-тройка америкосов играет в первых двух дивизионах.
тот же Ибра не в Россию же поехал, а в МЛС. с МЛС так же случаются трансферы в АПЛ и Чемпионшип, люди переходят и в целом играют... пускай и не на ведущих ролях. из России же не покупают даже в шип... а то что купили - Муссу и Ниасса - сильно жалели, не говоря уже о паспортистах РПЛовских, они даже в 4-м дивизионе не нужны в Англии, а вот пара-тройка америкосов играет в первых двух дивизионах.