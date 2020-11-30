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Симеоне: «У „Баварии“ сильная полузащита, много забивают. В этом их сила»

вчера, 23:50
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария23:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями перед матчем с «Баварией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отрыв после двух ничьих, поражения и победы невелик. Нам нужно брать завтрашний матч. Каков бы ни был результат другой игры, у нас есть цель, которая состоит в том, чтобы диктовать игру, в которой мы способны разрушать.

Мы стоим перед лицом «Баварии». Это команда с сильной полузащитой, они забивают много голов, и в этом их сила.

Ранее стало известно, что форвард «Атлетико» Луис Суарес не сыграет с «Баварией».

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:20
Главный козырь "Атлетико" - отсутствие турнирной мотивации "Баварии". Досрочно занятое первое место может позволить "Баварии" поэкспериментировать с составом, в "Атлетико" набрать три очка.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:03
Думаю будет ничья!
David Young
David Young
вчера в 23:51
У них все линии очень сильны, и вообще это как минимум один из сильнейших клубов мира, если не самый сильный на данный момент. Не проиграть им всегда очень сложно, но возможно, как и выиграть.
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