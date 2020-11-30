Симеоне: «У „Баварии“ сильная полузащита, много забивают. В этом их сила»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями перед матчем с «Баварией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Отрыв после двух ничьих, поражения и победы невелик. Нам нужно брать завтрашний матч. Каков бы ни был результат другой игры, у нас есть цель, которая состоит в том, чтобы диктовать игру, в которой мы способны разрушать.
Мы стоим перед лицом «Баварии». Это команда с сильной полузащитой, они забивают много голов, и в этом их сила.
Ранее стало известно, что форвард «Атлетико» Луис Суарес не сыграет с «Баварией».