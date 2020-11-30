Спортдир «Васку да Гама»: «Для наших фанатов Балотелли был бы как Марадона»

Спортивный директор «Васку да Гама» Фабио Корделла утверждает, что клуб достиг соглашения с нападающим Марио Балотелли, однако сделка еще не оформлена.
Он хотел бы приехать сюда, не забывайте, что «Васку» — второй клуб по количеству трофеев после мадридского «Реала». Я не думаю, что Марио нужно приезжать в Рио, чтобы делать глупости, я думаю, что он достиг умственной зрелости.
Официально мы никого не можем подписать сейчас, но были обмены письмами и предложениями. Формально мы обо всем договорились, осталось только оформить. Я надеюсь, что смогу сделать это 15 января, «Васку» нужен такой игрок, как Балотелли, и ему нужен такой клуб, как «Васку».
Для наших болельщиков он был бы как [Диего] Марадона.
Последним клубом нападающего была «Брешиа», покинувшая Серию А по итогам прошлого сезона.
Балотелли уважает только свое воспаленное эго. Единственный способ заставить его играть это
Балотелли уважает только свое воспаленное эго. Единственный способ заставить его играть это