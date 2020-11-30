Спортдир «Васку да Гама»: «Для наших фанатов Балотелли был бы как Марадона»

Спортивный директор «Васку да Гама» Фабио Корделла утверждает, что клуб достиг соглашения с нападающим , однако сделка еще не оформлена.

Он хотел бы приехать сюда, не забывайте, что «Васку» — второй клуб по количеству трофеев после мадридского «Реала». Я не думаю, что Марио нужно приезжать в Рио, чтобы делать глупости, я думаю, что он достиг умственной зрелости.

Официально мы никого не можем подписать сейчас, но были обмены письмами и предложениями. Формально мы обо всем договорились, осталось только оформить. Я надеюсь, что смогу сделать это 15 января, «Васку» нужен такой игрок, как Балотелли, и ему нужен такой клуб, как «Васку».

Для наших болельщиков он был бы как [Диего] Марадона.