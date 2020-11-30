ГлавнаяНовости

Спортдир «Васку да Гама»: «Для наших фанатов Балотелли был бы как Марадона»

сегодня, 19:28

Спортивный директор «Васку да Гама» Фабио Корделла утверждает, что клуб достиг соглашения с нападающим Марио Балотелли, однако сделка еще не оформлена.

Он хотел бы приехать сюда, не забывайте, что «Васку» — второй клуб по количеству трофеев после мадридского «Реала». Я не думаю, что Марио нужно приезжать в Рио, чтобы делать глупости, я думаю, что он достиг умственной зрелости.

Официально мы никого не можем подписать сейчас, но были обмены письмами и предложениями. Формально мы обо всем договорились, осталось только оформить. Я надеюсь, что смогу сделать это 15 января, «Васку» нужен такой игрок, как Балотелли, и ему нужен такой клуб, как «Васку».

Для наших болельщиков он был бы как [Диего] Марадона.

Последним клубом нападающего была «Брешиа», покинувшая Серию А по итогам прошлого сезона.

Все новости
Известный скаут из США Тильман сравнил уровень РПЛ и MLS
Сегодня, 20:44 Комментарии3
Зеедорф: «Депай усилил бы „Барселону“»
Сегодня, 16:20 Комментарии7
Барнс: «„Ливерпуль“ сделал правильно, подписав Жоту, а не Вернера»
Сегодня, 15:43 Комментарии4
Феррара: «Марадона был антигероем»
Сегодня, 14:14 Комментарии4
Ареоля: «Я потерял место в составе ПСЖ из-за Буффона»
Сегодня, 14:03 Комментарии5
Сабатини: «Дибала — проблема для „Юве“ большая, чем Конте для „Интера“»
Сегодня, 13:30 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 20:59
По крайней мере, директор точно наркоман, как Марадона, однозначно)
старина
старина
сегодня в 20:37
сравнить Бало и Марадону?Этого директора надо проверить на алкоголь,это минимум
Legend 6
Legend 6
сегодня в 20:23
Как то принизили себя Васко...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 20:17
решил место тус сменить
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:08
Сравнил .опу с ручкой!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:56
Мне Балотелли нравится!
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 19:54
A Марио падает всё ниже и ниже
Ozabot
Ozabot
сегодня в 19:43, ред.
Какой бы Марадона ни был хулиганистый, он уважал футбол, команду и болельщиков.
Балотелли уважает только свое воспаленное эго. Единственный способ заставить его играть это
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:33
Нашел с кем сравнить!Болен чел
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100