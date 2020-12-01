Петров рассказал, почему Бадьяшиль остался в «Монако»

Вице-президент «Монако» Олег Петров рассказал, почему защитник остался в клубе, несмотря на интерес со стороны других команд.

Продажа игрока действительно могла быть прибыльной, но главный тренер Ковач захотел, чтобы он остался. Учитывая COVID и все вытекающие проблемы, с которыми мы столкнулись, потенциальная продажа игрока по хорошей цене, конечно же, была бы выгодна для клуба. Но тогда Нико принял принципиальную позицию, он хотел, чтобы Бенуа остался. Он считает, что защитник обладает большим талантом. Поэтому мы приняли позицию тренера и позволили Бенуа остаться с нами.