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Каррагер: «Грилиш напоминает мне Азара»

сегодня, 11:08

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сравнил полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша с вингером «Реала» Эденом Азаром.

Я большой фанат Грилиша. В прошлом сезоне его раскритиковали за то, что он слишком часто был с мячом, но для меня это не так, ведь он не простой полузащитник.

Я не согласен с тем, что люди сравнивают его с Гаскойном. Для меня это не так, потому что это футболисты разных позиций. Есть игрок, с которым бы я хотел сравнить Грилиша — это Эден Азар.

Стиль игры Грилиша не похож на Салаха, Мане или Стерлинга, которые любят играть на скорости, прокидывая мяч мимо защитников. Он любит держать мяч, как и Азар.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
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