ГлавнаяНовости

Тете: «Постараемся снова победить „Реал“»

сегодня, 08:39
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал20:55 Не начался

Полузащитник «Шахтёра» Тете поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

Мы прекрасно знаем, насколько силен «Реал». Но с другой стороны у нас также очень квалифицированная команда. У нас есть великолепные игроки. Мы постараемся показать всю свою силу и добыть победу.

В Мадриде мы очень хорошо начали матч. Тренер предложил нам стратегию, которая сработала. Если другие команды иногда прячутся и закрываются, то мы показали, что этого делать не будем. Мы хотели владеть мячом и контролировать игру. Когда нужно было жертвовать собой и страдать в поле, мы также это делали. Думаю, что этот поединок отличаться сильно не будет — мы будем действовать с такой же самоотдачей.

Все новости
Хайкин: «Хочется продолжать играть в Европе, меня не тянет в РПЛ»
Сегодня, 10:13 Комментарии4
Габи: «Месси перейдёт в „Атлетико“, если они выиграют Ла Лигу»
Сегодня, 09:51 Комментарии7
Де Пауль заявил, что не покинет «Удинезе». Игроком интересовался «Зенит»
Сегодня, 09:25 Комментарии4
Клопп в очередной раз раскритиковал календарь
Сегодня, 09:17 Комментарии6
Дефо: «Сон и Кейн — лучший дуэт в футболе на данный момент»
Сегодня, 08:54 Комментарии4
Зиеш: «Я вдохновляюсь игрой Азара»
Сегодня, 08:29 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:56
Конница их два раза побеждала. Правда, во второй раз Реалу ничего уже не нужно было, да и коням это не помогло...
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 08:54
Похоже, не получится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:52
Один раз пролезло и хватит!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100