Тете: «Постараемся снова победить „Реал“»

Полузащитник «Шахтёра» Тете поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

Мы прекрасно знаем, насколько силен «Реал». Но с другой стороны у нас также очень квалифицированная команда. У нас есть великолепные игроки. Мы постараемся показать всю свою силу и добыть победу.

В Мадриде мы очень хорошо начали матч. Тренер предложил нам стратегию, которая сработала. Если другие команды иногда прячутся и закрываются, то мы показали, что этого делать не будем. Мы хотели владеть мячом и контролировать игру. Когда нужно было жертвовать собой и страдать в поле, мы также это делали. Думаю, что этот поединок отличаться сильно не будет — мы будем действовать с такой же самоотдачей.