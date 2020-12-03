«Вердер» не собирается продавать Рашицу в январе

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03 декабря 2020, 16:12

«Астон Вилла» не сможет приобрести вингера «Вердера» в январе, сообщает Goal со ссылкой на Birmingham Mail.

По информации источника, немецкий клуб исключил продажу 24-летнего футболиста в январское трансферное окно.

Рашица, контракт которого действует до 2022 года, сыграл только в пяти матчах Бундеслиги в текущем сезоне.