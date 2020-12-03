«Вердер» не собирается продавать Рашицу в январе

«Астон Вилла» не сможет приобрести вингера «Вердера» Милота Рашицу в январе, сообщает Goal со ссылкой на Birmingham Mail.
По информации источника, немецкий клуб исключил продажу 24-летнего футболиста в январское трансферное окно.
Рашица, контракт которого действует до 2022 года, сыграл только в пяти матчах Бундеслиги в текущем сезоне.
Другое дело, что летом "музыкантам" всё равно нужно будет что-то решать: или срочно продлевать контракт, или оперативно искать покупателей - не терять же Рашицу свободным агентом, ей богу... =)
Другое дело, что летом "музыкантам" всё равно нужно будет что-то решать: или срочно продлевать контракт, или оперативно искать покупателей - не терять же Рашицу свободным агентом, ей богу... =)