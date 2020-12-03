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«Вердер» не собирается продавать Рашицу в январе

03 декабря 2020, 16:12

«Астон Вилла» не сможет приобрести вингера «Вердера» Милота Рашицу в январе, сообщает Goal со ссылкой на Birmingham Mail.

По информации источника, немецкий клуб исключил продажу 24-летнего футболиста в январское трансферное окно.

Рашица, контракт которого действует до 2022 года, сыграл только в пяти матчах Бундеслиги в текущем сезоне.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
03 декабря в 17:04
Вердер наконец-то, после прошлого сезона, прорвало - хотя бы не боряться за выживание. Поэтому видимо и нет продавать одного из талантливейших игроков команды. В этом сезоне правда он уже играл не так часто, но всё же...
Другое дело, что летом "музыкантам" всё равно нужно будет что-то решать: или срочно продлевать контракт, или оперативно искать покупателей - не терять же Рашицу свободным агентом, ей богу... =)
shlomo
shlomo
03 декабря в 16:14
Не если самим нужен, то и продавать не надо..:)))
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