Ушёл из жизни знаменитый советский футболист Виктор Понедельник

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05 декабря 2020, 23:50

Прославленный советский футболист, автор «золотого гола» сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года Виктор Понедельник ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщил телеграм-канал «Жёлто-синие-будни» со ссылкой на дочь футболиста.

В период с 1956 по 1966 год Виктор Владимирович сыграл в 217 матчах чемпионатов СССР , забил 86 голов, за сборную СССР провёл 29 матчей, отправив в ворота соперников 20 мячей.

После завершения карьеры футболиста тренировал «Ростсельмаш» в 1966—1969 годах. После 1969 года окончательно закончил спортивную карьеру и пошёл по стопам отца, став спортивным обозревателем.