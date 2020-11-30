«Бороться с ним было бесполезно. Если не отберёт мяч, то задавит». «Платяной шкаф», который справился с Виейра

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30 ноября 2020, 09:20

«Соккер.ру» вспоминает легендарного сенегальского футболиста.

Какой он страшный, этот високосный 2020 год. Только на днях проводили в последний путь Диего Марадону, как новая утрата. В возрасте сорока двух лет после продолжительной болезни умер бывший полузащитник сборной Сенегала Папа Буба Диоп.

Конечно, Марадона и Диоп — фигуры разного масштаба. Но и сенегалец был прекрасным футболистом. Да так ли уж важно, каким он был игроком. Главное слово тут – «был». Был человек, и нет.

Но фигурой Папа Буба Диоп был действительно большой. Дело не только в росте — метр девяносто шесть. И в весе под центнер. При столь внушительных габаритах он был очень расторопен и подвижен, хорошо играл как вверху, так и внизу. Большой, но не грузный. Был в меру жёстким, но не грубым. Превосходно действовал на опережение. «Бороться с Диопом было бесполезно. Если не отберёт мяч, то задавит. Он не отличался техникой, но был весьма искусен», — говорил знаменитый английский полузащитник Пол Скоулз.

А, кроме того, во многом благодаря Диопу сформировался некий стандарт опорного полузащитника — «здоровенный, потный негр». В начале века это безобидное слово не вызывало какой-то неадекватной реакции. Пусть будет африканец или футболист с африканскими или вест-индскими корнями. Но как было сказано выше, Папа Буба Диоп отличался не только размерами и усиленным потоотделением. Этот сенегалец умел делать на поле очень много. В том числе и отмечать свои голы зажигательным танцем.

Папа Буба Диоп вошёл в историю чемпионатов мира. В 2002 году сборная Сенегала, дебютировавшая на мировых первенствах, в матче открытия нанесла поражение французам, приехавшим в Южную Корею защищать свой титул. Мало того что Диоп, как огромный гвоздь вонзился в знаменитую французскую полузащиту и разрушил её. Пресекал передачи, оттирал корпусом. Даже земляк Диопа, далеко не маленький Патрик Виейра, не мог справиться со своим оппонентом. Даром что Патрик к тому времени выиграл почти всё, что выигрывается, а про Папа Бубу знали разве что в Сенегале и Швейцарии. Конечно, французам чертовски не хватало на поле Зинедина Зидана, но история футбола не терпит сослагательного наклонения. Можно только фантазировать, как сборная Франции с Зизу поставила бы свой «африканский филиал» на место. Результат матча вписан в протокол.

Диоп, ещё не удостоенный прозвища «Платяной шкаф» (его придумали позже в Англии), не только разрушил игру французов, но и забил единственный в том матче гол. Пробегал мимо, увидел несогласованные действия Эммануэля Пети и Фабьена Бартеза, подбежал к мячу и затолкал его в ворота. А потом устроил хоровод возле углового флажка. Помню появление в одной из газет фотографии улыбающегося сенегальца и грустных французов с подписью на грани фола: «Диоп, твою мать».

Сборная Франции не забила на том чемпионате мира ни одного мяча, быстренько сложила полномочия и покинула Южную Корею. До второй страны-хозяйки (Японии) «les blues» так и не добрались. А команда Сенегала, которой командовал длинноволосый французский тренер Бруно Метсю, вышла из непростой группы, дважды сыграв вничью — 1:1 с датчанами и 3:3 с уругвайцами. В последней встрече Диоп забил два мяча, завершив контратаки африканцев. Три гола на групповом этапе — завидная результативность.

Сборная Сенегала приехала в Южную Корею командой мистеров Иксов, но по ходу турнира специалисты и болельщики не только запоминали причудливые африканские имена, но и начинали узнавать футболистов в лицо. Вот этот с крашеной белой головой — Эль-Хаджи Диуф. А этот быстроногий — Халилу Фадига. И конечно, был узнаваем здоровенный детинушка в мокрой от пота футболке под номером девятнадцать. Тогда все, кто смотрел матчи чемпионата мира, могли отличить Папу Бубу Диопа от другого громилы, защитника Папу Малика Диопа.

В одной восьмой финала сенегальцы выписали билеты домой команде Швеции, а в четвертьфинале в равной борьбе «львы Теранги» уступили турками. Попали в восьмёрку сильнейших команд. Как сборная России на домашнем мировом первенстве. А футболисты команды Сенегала стали пользоваться большим спросом. «Ливерпуль» купил сразу двоих — Салифа Диао и Эль-Хаджи Диуфа. Правда, потом не знал, как их продать.

Сборную Сенегала, бывшую французскую колонию и франкоязычную страну, тогда называли филиалом сборной Франции. Большинство футболистов (девятнадцать из двадцати двух) играли в Д-1. Одним из трёх, кто играл за пределами бывшей метрополии, был тот самый Папа Буба Диоп, игравший за швейцарский «Грассхоппер» и лишь накануне чемпионата мира оформивший свой переход в «Ланс». Более того, стаж выступлений большого африканца ограничивался двумя годами, за которые он успел выиграть титул чемпиона Швейцарии.

Переход из швейцарского чемпионата в более сильный французский дался Папа довольно легко. Он стал ведущим игроком «Ланса». Прошло два года, и сенегалец уехал в Англию, где получил своё знаменитое прозвище. Диоп играл за «Фулхэм», «Портсмут», ненадолго отлучался в греческий АЕК , потом играл за «Вест Хэм», а завершил карьеру в «Бирмингем Сити». И всюду, где появлялся этот огромный, добродушный парень, ему были рады. Его карьера в Английской Премьер-Лиге сложилась куда успешнее, чем у товарищей по сборной. Диуф больше запомнился своими плевками, а Диоп оставил хорошую память во всех своих клубах.

Завершив карьеру в 34 года, Папа Буба Диоп уехал во Францию, где исчез с радаров. Он крайне редко появлялся на публике. Разве что по грустным поводам. Например, присутствовал на похоронах тренера Бруно Метсю. Теперь сам Папа предоставил грустный повод поговорить о себе.