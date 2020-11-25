Умер Диего Марадона

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сегодня, 19:26

Бывший футболист сборной Аргентины скончался в возрасте 60 лет.

Если верить зарубежным СМИ , он умер от сердечного приступа. В начале ноября аргентинец был госпитализирован. Марадоне провели операцию по удалению тромба в мозгу. Спустя некоторое время он был выписан из больницы.