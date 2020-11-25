Умер Диего Марадона

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.
Если верить зарубежным СМИ, он умер от сердечного приступа. В начале ноября аргентинец был госпитализирован. Марадоне провели операцию по удалению тромба в мозгу. Спустя некоторое время он был выписан из больницы.
Марадона за свою карьеру выступал за «Архентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью», «Ньюэллз Олд Бойз» и вновь «Боку Хуниорс». За сборную Аргентины сыграл 91 матч и забил 34 гола. Двукратный чемпион Италии, чемпион Аргентины, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка лиги Испании, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Италии. В 1986 году Марадона в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.