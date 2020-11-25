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Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

сегодня, 20:43

Матчи Лиги чемпионов сегодня начнутся с минуты молчания.

Организация решила почтить память легендарного игрока «Наполи» Диего Марадоны, умершего сегодня от остановки сердца сегодня. Ранее сообщалось, что в связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен 3-дневный траур.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:28
ушла целая эпоха!! он заслужил гораздо большего!!
Agamaga
Agamaga
сегодня в 21:24
Ушёл из этого бренного мира! Спи спокойно, Диего Марадона!
Gahi
Gahi
сегодня в 21:22
Каждый футболист оставляет свой след в футболе, но есть те футболисты которые остаются на высоте футбольного Олимпа вечно, которым подвластно только великим, и среди них это безусловно Диего Армандо Марадона. Вечная память и пусть земля будет пухом. 
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 21:13
Заскочил на секунду , посмотреть какие матчи уже идут , а какие вечером, а тут такая новость... Я чуть не упал...
Футбольный вечер омрачен... Ушла легенда футбола.. Ушёл человек, который говорил, что думает..
Ушёл ещё совсем молодым... Злые привычки не могли ему позволить жить долгую жизнь, оно понятно... Но всё же, крайне жалко.
Homelander
Homelander
сегодня в 21:00
Как тут не почтить ушел августейший мира футбола.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:00
Пусть земля ему будет пухом!
Carradona
Carradona
сегодня в 20:59
Вот сегодня можно на поле и на одно и на два колена встать.
старина
старина
сегодня в 20:58
Я думаю и матчи национальных чемпионатов можно будет начинать с минуты молчания....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:48
По другому и не должно быть!!!
BDA81
BDA81
сегодня в 20:46
ЛЕГЕНДА!!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:45
Тронут, конечно, что в Аргентине объявлен 3-дневный траур....
David Young
David Young
сегодня в 20:45
Очень правильный шаг. Ушёл из жизни один из самых великих футболистов.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:44
Все верно сделали. Земля ему пухом...
shlomo
shlomo
сегодня в 20:44
ВСЕ ПРАВИЛЬНО...и добавить нечего....
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