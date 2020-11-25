Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Матчи Лиги чемпионов сегодня начнутся с минуты молчания.
Организация решила почтить память легендарного игрока «Наполи» Диего Марадоны, умершего сегодня от остановки сердца сегодня. Ранее сообщалось, что в связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен 3-дневный траур.
Футбольный вечер омрачен... Ушла легенда футбола.. Ушёл человек, который говорил, что думает..
Ушёл ещё совсем молодым... Злые привычки не могли ему позволить жить долгую жизнь, оно понятно... Но всё же, крайне жалко.
Футбольный вечер омрачен... Ушла легенда футбола.. Ушёл человек, который говорил, что думает..
Ушёл ещё совсем молодым... Злые привычки не могли ему позволить жить долгую жизнь, оно понятно... Но всё же, крайне жалко.