Матчи Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Черчесов наиграл на отставку. Но РФС оставит тренера после 6 матчей без побед «Соккер.ру» объясняет, почему футболисты и Дюков заступятся за наставника.

Худшая игра сборной со времен 7:1 в Португалии. Сербы забили пять, Россия – ни разу «Соккер.ру» огорчен, подобных разгромов не было шестнадцать лет.

Отвергнутые Англией: от Мораты до Тадича «Соккер.ру» — о некоторых форвардах, которые не смогли проявить себя в АПЛ.