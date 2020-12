Сон Хын-Мин удостоен приза за лучший гол года по версии ФИФА

Международная федерация футбола ( ФИФА ) выбрала победителя премии Пушкаша. Она вручается за самый красивый гол года.

Награду получил форвард «Тоттенхэма» , забивший великолепный гол в ворота «Бёрнли» 7 декабря 2019 года.

