Роналду — о матче с «Пармой»: «Счастлив помочь „Ювентусу“, забив 2 гола»

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сегодня, 09:26

Нападающий «Ювентуса» в своем твиттере поделился впечатлениями от победы над «Пармой» (4:0) в матче 13-го тура Серии А. Португалец в этой встрече отметился дублем.

Приятно вернуться к победам. Счастлив помочь моей команде, забив два гола.