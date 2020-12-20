Роналду — о матче с «Пармой»: «Счастлив помочь „Ювентусу“, забив 2 гола»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем твиттере поделился впечатлениями от победы над «Пармой» (4:0) в матче 13-го тура Серии А. Португалец в этой встрече отметился дублем.
Приятно вернуться к победам. Счастлив помочь моей команде, забив два гола.
Good to get back to victories and happy to help the team win with two goals! 💪🏽 #finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/sOqRrMcr0M— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 19, 2020
Вообще то в сезоне 20/21 у Ювентуса 7 пенальти, у Барсы 9 пенальти, можешь проверить) просто все сильно ревнуют каждому пенальти Ювентуса т.к. Знают боятся и завидует что криш лучше всех бьет по воротам)
Вообще то в сезоне 20/21 у Ювентуса 7 пенальти, у Барсы 9 пенальти, можешь проверить) просто все сильно ревнуют каждому пенальти Ювентуса т.к. Знают боятся и завидует что криш лучше всех бьет по воротам)
35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал одним из пяти футболистов в истории итальянской Серии А, кому удалось отличиться не менее 32 раз в календарном году, сообщается в «Твиттере» Opta Paolo. Такое никому не удавалось с 1961 года.
В эти минуты Роналду в составе клуба из Турина играет с «Пармой» в 13-м туре Чемпионата Италии. На счету португальца два забитых мяча. Всего в этом сезоне Роналду поразил ворота соперников уже 33 раза.
Ранее такое достижение покорялось лишь четырём футболистам: Феличе Борелю (41 гол, «Ювентус», 1933 год), Гуннару Нордалю (36 мячей, «Милан», 1950 год), Омару Сивори (33 гола, «Ювентус», 1961 год) и Иштвану Ньершу (32 мяча, «Интер», 1951 год).
Поставит очередной недосягаемый рекорд?
35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал одним из пяти футболистов в истории итальянской Серии А, кому удалось отличиться не менее 32 раз в календарном году, сообщается в «Твиттере» Opta Paolo. Такое никому не удавалось с 1961 года.
В эти минуты Роналду в составе клуба из Турина играет с «Пармой» в 13-м туре Чемпионата Италии. На счету португальца два забитых мяча. Всего в этом сезоне Роналду поразил ворота соперников уже 33 раза.
Ранее такое достижение покорялось лишь четырём футболистам: Феличе Борелю (41 гол, «Ювентус», 1933 год), Гуннару Нордалю (36 мячей, «Милан», 1950 год), Омару Сивори (33 гола, «Ювентус», 1961 год) и Иштвану Ньершу (32 мяча, «Интер», 1951 год).
Поставит очередной недосягаемый рекорд?
как всегда забивает только аутсайдерам, да и играет ни о чём
как всегда забивает только аутсайдерам, да и играет ни о чём