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Роналду — о матче с «Пармой»: «Счастлив помочь „Ювентусу“, забив 2 гола»

сегодня, 09:26
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма0 : 4Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем твиттере поделился впечатлениями от победы над «Пармой» (4:0) в матче 13-го тура Серии А. Португалец в этой встрече отметился дублем.

Приятно вернуться к победам. Счастлив помочь моей команде, забив два гола.

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Все комментарии
Juve14
Juve14 ответ Charismatic (раскрыть)
сегодня в 14:37
Ответ пользователю Charizmatic
Вообще то в сезоне 20/21 у Ювентуса 7 пенальти, у Барсы 9 пенальти, можешь проверить) просто все сильно ревнуют каждому пенальти Ювентуса т.к. Знают боятся и завидует что криш лучше всех бьет по воротам)
Charismatic
Charismatic ответ Juve14 (раскрыть)
сегодня в 13:52
    kind pennywise
    kind pennywise ответ Killofwrath (раскрыть)
    сегодня в 13:20
      Juve14
      Juve14
      сегодня в 11:10, ред.
      Роналду покорилось достижение, которое никто не мог достичь с 1961 года.

      35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал одним из пяти футболистов в истории итальянской Серии А, кому удалось отличиться не менее 32 раз в календарном году, сообщается в «Твиттере» Opta Paolo. Такое никому не удавалось с 1961 года.

      В эти минуты Роналду в составе клуба из Турина играет с «Пармой» в 13-м туре Чемпионата Италии. На счету португальца два забитых мяча. Всего в этом сезоне Роналду поразил ворота соперников уже 33 раза.

      Ранее такое достижение покорялось лишь четырём футболистам: Феличе Борелю (41 гол, «Ювентус», 1933 год), Гуннару Нордалю (36 мячей, «Милан», 1950 год), Омару Сивори (33 гола, «Ювентус», 1961 год) и Иштвану Ньершу (32 мяча, «Интер», 1951 год).

      Поставит очередной недосягаемый рекорд?
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 10:18
      Так держать Рон. Ювентус!!!
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 10:08
      Красаффчег! 💪
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 10:03
      Юве набирает разбег.
      Killofwrath
      Killofwrath
      сегодня в 09:55
      ничего особенного, голы простейшие
      как всегда забивает только аутсайдерам, да и играет ни о чём
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 09:38
      можно и больше было))
      Cat01
      Cat01
      сегодня в 09:31
      Молодец старина так держать
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