Флик: «Мы успешно завершили фантастический год»

Наставник «Баварии» Ханси Флик рассказал о победе над «Байером» в 13-м туре Бундеслиги.

Мы хотели непременно победить. Было заметно, что команда обладает сильной волей. Мы снова уступали по ходу матча 0:1 из-за нашей невнимательности. Такое бывает. В данный момент каждая наша ошибка наказывается. Но команда обладает необходимым качеством совершать камбэк в таких матчах, решать их в свою пользу и до последней секунды верить в свою силу. Поэтому нам удалось завершить год так, как мы это и планировали — мы возвращаемся домой с победой. Мы успешно завершили фантастический год.