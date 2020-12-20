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Флик: «Мы успешно завершили фантастический год»

сегодня, 08:11
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Наставник «Баварии» Ханси Флик рассказал о победе над «Байером» в 13-м туре Бундеслиги.

Мы хотели непременно победить. Было заметно, что команда обладает сильной волей. Мы снова уступали по ходу матча 0:1 из-за нашей невнимательности. Такое бывает. В данный момент каждая наша ошибка наказывается. Но команда обладает необходимым качеством совершать камбэк в таких матчах, решать их в свою пользу и до последней секунды верить в свою силу. Поэтому нам удалось завершить год так, как мы это и планировали — мы возвращаемся домой с победой. Мы успешно завершили фантастический год.

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schollistar
schollistar ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 11:01
Байер и чемпионство - понятия несовместимые)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:10
Признаюсь честно, болел в этом матче за Байер. Хочется , чтоб хоть какая то интрига была в борьбе за чемпионство. Если учесть, что Боруссию лихорадит , то вся надежда Лейпциг и Байер. Отличный получился матч. Сошлись две команды достойные друг друга. Время игры пролетело на одном дыхании, скорости не сбавлялись до конца матча. Уже казалось что Байер сумеет отобрать очки у "красной машины" , но нелепая ошибка Тана свела на нет все усилия команды на нет. Мог ведь просто вынести в поле или за боковую , но решил мяч остановить. Непослушный мяч отскочил как от забора прямо в но ги соперника.....остальное было делом техники. В целом же игра шла с переменным успехом , встречные атаки шли одна за другой . Игра была на три результата. Бавария оказалась более мастеровитей, хотя Байер старался не уступать.
Баварию с победой , Байеру респект за игру.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:09
Главный фаворит на данный момент в ЛЧ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:03
Теперь второй поход за ЛЧ.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:38
Отлично завершили год!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:27
Бавария как всегда, машина...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:26
И Короновирус Баварии не помеха.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:25
Везёт, как всегда, сильнейшему.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:23
У Баварии всё хорошо.
Loko57
Loko57
сегодня в 08:21
Это наверное самый мощный сезон у них.
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