Президент «Барсы»: «Я не буду увольнять Кумана. Он делает хорошую работу»

Временный президент «Барселоны» Карлес Тускетс заявил, что по-прежнему поддерживает главного тренера каталонской команды Рональда Кумана, несмотря на слабые результаты.
Я не буду никого увольнять. Куман делает хорошую работу, извлекая прекрасные выводы. Он может рассчитывать на мою поддержку.
Ранее «Барса» не смогла обыграть «Валенсию» в матче Ла Лиги.
Стиль подошел бы Барсе
Но я рад чем дольше Барса в ... тем лучше у меня настроение
Стиль подошел бы Барсе
Но я рад чем дольше Барса в ... тем лучше у меня настроение
Разве не видите, он тянет одеяло на себя 10-12 ударов за матч, кучу потерь.
Без него, даже резервом Барселона выносит соперников уровня ЛЧ!
Разве не видите, он тянет одеяло на себя 10-12 ударов за матч, кучу потерь.
Без него, даже резервом Барселона выносит соперников уровня ЛЧ!
Молодых в запас а стартпёров в основу?
Не зря его так все хаяли?
Молодых в запас а стартпёров в основу?
Не зря его так все хаяли?
Временный президент не будет увольнять временного тренера....
Ибо у него на это нет времени....
Временный президент не будет увольнять временного тренера....
Ибо у него на это нет времени....
Хотя играть то по сути некому. Все очень бледно выглядят.
Хотя играть то по сути некому. Все очень бледно выглядят.