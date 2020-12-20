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Президент «Барсы»: «Я не буду увольнять Кумана. Он делает хорошую работу»

сегодня, 09:10
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Временный президент «Барселоны» Карлес Тускетс заявил, что по-прежнему поддерживает главного тренера каталонской команды Рональда Кумана, несмотря на слабые результаты.

Я не буду никого увольнять. Куман делает хорошую работу, извлекая прекрасные выводы. Он может рассчитывать на мою поддержку.

Ранее «Барса» не смогла обыграть «Валенсию» в матче Ла Лиги.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:45
Да, все идет хорошо) Желаю Барселоне не оказаться даже в тройке по итогам этого сезона!
vastudio
vastudio
сегодня в 17:11
Правильный текст такой- Временный президент «Барселоны» Карлес Тускетс заявил - Я временно не буду никого увольнять.Временный Куман делает хорошую временную работу, извлекая временные прекрасные выгоды. Он временно может рассчитывать на мою временную поддержку.
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 16:29, ред.
Совет по братски Барсе нанять надо было Почетино
Стиль подошел бы Барсе
Но я рад чем дольше Барса в ... тем лучше у меня настроение
RR117
RR117
сегодня в 16:27
Уберите Месси, дайте вздохнуть команде.

Разве не видите, он тянет одеяло на себя 10-12 ударов за матч, кучу потерь.

Без него, даже резервом Барселона выносит соперников уровня ЛЧ!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 15:34, ред.
Невздумайте увольнять Кумана,его Барселона лично для меня идеальна,потому что пораженье Барсы это всегда хорошо!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 14:45
Это всё ерунда, главное контракт Месси пожирней выбить.
Посмеёмся на славу
Посмеёмся на славу ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 14:25
Которое даже когда светило было лишь жёлтым карликом.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 14:08
Ещё поплачете!.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:50
Фаны Матрасов и Реала рады!
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
сегодня в 13:33
Хорошо, что выгнали Луисито.Теперь он может стать чемпионом вместе с Атлетико, а не прозябать в зоне ЛЕ с Барсой.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:20
- а вы точно за Барсу топите, Карлес Тускетс?
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
сегодня в 13:19
Тренер отстой.
Молодых в запас а стартпёров в основу?
Не зря его так все хаяли?
dimagas2
dimagas2 ответ ilyafrom (раскрыть)
сегодня в 13:13
И каких это "ключевых" он прогнал?
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 12:09
Нужно увольнять. Прогнал половину ключевых игроков и результаты говорят сами за себя
zooveterinar
zooveterinar ответ particular (раскрыть)
сегодня в 11:49
Ну да, что то в этом году дела у барсы не начинаются!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:47
Вот у людей подход к делу!!! У нас бы уже десять раз выгнали!!! Ещебы в догонку вылили ведро 62а!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:30
Да и соперники рады такой, никакой Барсе !!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:15
Рано ещё увольнять
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:01
А что на свете не временно....???.
Временный президент не будет увольнять временного тренера....
Ибо у него на это нет времени....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:00
Конечно нельзя увольнять он скоро приведёт команду в испанский пердив.
Alhunah
Alhunah
сегодня в 10:56
а что скажет Меси
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:55
На спортивные результаты клуба плохо влияет Месси.
Juve14
Juve14
сегодня в 10:52
А что не так я не понял? Барса как Барса, или когда то было по другому?
Baggio R.
Baggio R. ответ d_fincher (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 10:50
Это замыкателю-то не нужны партнёры? И МЮ, и Реал, и Ювентус, и сборная Португалии, оказывается, днища были бы без Роналду. Он там единственный гений, а остальные все - ноунеймы какие-то)
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 10:50
а вы думаете легко выстроить солнечную систему вокруг одного потухшего небесного тела
particular
particular
сегодня в 10:41
Хорошую работу в Барсе, нынче, не делает НИКТО, - временщики, назначенцы и аборигены гонят туфту в ожидании знамения сверху... Сезон в топку...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:26
Куман не вовремя пришёл в Барсу, летом его сменят
санек002
санек002
сегодня в 10:24
барса покинула лигу!президент:я не буду увольнять кумана!он хорошо делает свою работу!делает правильные выводы!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:12
Если это хорошая работа , то я видно чего то не понимаю.
Хотя играть то по сути некому. Все очень бледно выглядят.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:51
ну это ненадолго))) скоро будет другое мнение))
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