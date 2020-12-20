Президент «Барсы»: «Я не буду увольнять Кумана. Он делает хорошую работу»

Временный президент «Барселоны» Карлес Тускетс заявил, что по-прежнему поддерживает главного тренера каталонской команды , несмотря на слабые результаты.

Я не буду никого увольнять. Куман делает хорошую работу, извлекая прекрасные выводы. Он может рассчитывать на мою поддержку.