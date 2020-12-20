Мюллер: «Хотели показать, что мы лучшая команда Германии»

Форвард «Баварии» рассказал о победе над «Байером» в 13-м туре Бундеслиги.

Этот матч был сродни финалу. Мы хотели показать, что мы лучшая команда Германии. Мы уяснили, что Леверкузен очень близок к нашему уровню. Они могут сделать нам больно.

Тот факт, что мы забили победный мяч на последних секундах, хорошо вписался бы в голливудский фильм про нас в 2020 году. Мы приложили очень много сил. У меня было чувство, что мы оказывали давление. Но в итоге для победы нужно и немного удачи.