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Мюллер: «Хотели показать, что мы лучшая команда Германии»

сегодня, 08:45
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Форвард «Баварии» Томас Мюллер рассказал о победе над «Байером» в 13-м туре Бундеслиги.

Этот матч был сродни финалу. Мы хотели показать, что мы лучшая команда Германии. Мы уяснили, что Леверкузен очень близок к нашему уровню. Они могут сделать нам больно.

Тот факт, что мы забили победный мяч на последних секундах, хорошо вписался бы в голливудский фильм про нас в 2020 году. Мы приложили очень много сил. У меня было чувство, что мы оказывали давление. Но в итоге для победы нужно и немного удачи.

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Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir ответ schollistar (раскрыть)
сегодня в 11:16
Там целых 2 чуда слились в экстазе. Градецкий тоже постарался.
schollistar
schollistar
сегодня в 11:03
Да, повезло.. повезло, что существует такое чудо, как Та)
Juve14
Juve14
сегодня в 10:59
Одна ошибка игрока Байера в самой концовке все решила, ошибка ли? с виду он нарочно отдал мяч Левандовскому прямо у своих ворот
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:52
Судя по игре - то да лучшая команда в Германии, где слабых клубов Нет...
112910415
112910415
сегодня в 09:06
будем считать, получилось
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:04
Лучшая команда мира.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:03
Хотели показать и показали.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:59
это им удалось.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:54
Мюллер: «Хотели показать, что мы лучшая команда Германии»
Миллер: «Хотели показать, что Брюгге лучшая команда Бельгии»
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:47
В конце сезона покажете...
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