Видаль: «Не боюсь произнести слово „скудетто“. Это цель „Интера“»

Полузащитник «Интера» рассказал, какую цель перед собой ставит команда на этот сезон.

Не боюсь произнести слово «скудетто». Это наша цель. Я много раз завоевывал золото чемпионатов и здесь, и в Германии, и в Испании. Нам нужно работать каждый день, двигаться от матча к матчу. Посмотрим, сможем ли мы думать о победе в чемпионате в дальнейшем.

У нас новый проект, много молодых игроков, голодных до побед. Вылет из Лиги чемпионов – это грустно, но у нас все еще есть две важных цели, и мы должны показывать максимум.