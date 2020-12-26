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Видаль: «Не боюсь произнести слово „скудетто“. Это цель „Интера“»

сегодня, 11:45

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль рассказал, какую цель перед собой ставит команда на этот сезон.

Не боюсь произнести слово «скудетто». Это наша цель. Я много раз завоевывал золото чемпионатов и здесь, и в Германии, и в Испании. Нам нужно работать каждый день, двигаться от матча к матчу. Посмотрим, сможем ли мы думать о победе в чемпионате в дальнейшем.

У нас новый проект, много молодых игроков, голодных до побед. Вылет из Лиги чемпионов – это грустно, но у нас все еще есть две важных цели, и мы должны показывать максимум.

Не так давно Видаль рассказал, почему решил перейти в «Интер».

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Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 12:18
Отличная цель. Теперь главное приложить все силы к её достижению.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:09
Произнести, не значит завоевать.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:47
В этом году скуддето возьмет Милан!
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