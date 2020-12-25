Беккенбауэр: «В игре ван Дейка нет слабых сторон»

Легендарный немецкий футболист , признанный лучшим защитником всех времён, высоко оценил игровые качества лидера обороны «Ливерпуля» .

Ван Дейк впечатляет своим манерой и стилем игры в футбол. Я начал замечать его в «Ливерпуле» и в сборной Голландии. В нем есть сила и способности, которые впечатляют. Он показывает это на всех уровнях. Я не вижу в его игре слабых сторон.

На первый взгляд из-за его роста можно подумать, что ему не хватает скорости и ловкости, но это совсем не так. Он очень манёвренный и может очень хорошо предугадывать ситуацию. Мне нравится этот игрок.