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Беккенбауэр: «В игре ван Дейка нет слабых сторон»

сегодня, 12:52

Легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр, признанный лучшим защитником всех времён, высоко оценил игровые качества лидера обороны «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Ван Дейк впечатляет своим манерой и стилем игры в футбол. Я начал замечать его в «Ливерпуле» и в сборной Голландии. В нем есть сила и способности, которые впечатляют. Он показывает это на всех уровнях. Я не вижу в его игре слабых сторон.

На первый взгляд из-за его роста можно подумать, что ему не хватает скорости и ловкости, но это совсем не так. Он очень манёвренный и может очень хорошо предугадывать ситуацию. Мне нравится этот игрок.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:16
У защитника всегда есть слабые стороны.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:10
Главное чтобы была игра всегда на высоте
beefs
beefs
сегодня в 13:09
красавчик, побольше бы таких игроков...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:53
Лучший защитник современности
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:53
Слабые стороны есть у всех!
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