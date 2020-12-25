Венгер: «У меня есть мысли о том, куда Озил собирается пойти, но не скажу»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер порассуждал о будущем полузащитника «канониров» Месута Озила.
У меня есть мысли о том, куда он собирается пойти, но я не собираюсь вам это говорить.
С Озилом всегда важно, готов ли тренер сбалансировать команду в обороне.
Сегодня все хотят играть с жестким прессингом и быть быстрыми и агрессивными в переключении между игроками. Но вам все равно нужны такие игроки, как он, чтобы иметь финальный пас.
Ранее сообщалось, что Озил провёл тайную встречу с представителями «Фенербахче» в Лондоне.