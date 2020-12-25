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Венгер: «У меня есть мысли о том, куда Озил собирается пойти, но не скажу»

сегодня, 00:22

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер порассуждал о будущем полузащитника «канониров» Месута Озила.

У меня есть мысли о том, куда он собирается пойти, но я не собираюсь вам это говорить.

С Озилом всегда важно, готов ли тренер сбалансировать команду в обороне.

Сегодня все хотят играть с жестким прессингом и быть быстрыми и агрессивными в переключении между игроками. Но вам все равно нужны такие игроки, как он, чтобы иметь финальный пас.

Ранее сообщалось, что Озил провёл тайную встречу с представителями «Фенербахче» в Лондоне.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:12
Может в ЦСКА?🤫😜
Cat01
Cat01
сегодня в 00:46
Это будет секрет к новому году
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:23
Как интригу держит!
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