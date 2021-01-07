Симеоне: «Соперник воспользовался стандартным положением»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет команды из Кубка Испании от «Корнельи» (0:1).
Они заслуженно победили, соперник воспользовался стандартным положением, а второй тайм был тяжелым, став еще сложнее после удаления.
Да, мы снова быстро вылетели из турнира, но подумаем об этом уже в следующем сезоне.
В следующем сезоне снова подумают о том, как так же быстро вылететь из Кубка Испании...
Всё правильно: Силы небезграничны, приоритеты расставлены правильно...
В следующем сезоне снова подумают о том, как так же быстро вылететь из Кубка Испании...
Всё правильно: Силы небезграничны, приоритеты расставлены правильно...