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Симеоне: «Соперник воспользовался стандартным положением»

07 января 2021, 00:01
КорнельяЛоготип футбольный клуб Корнелья (Корнелья де Ллобрегат)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет команды из Кубка Испании от «Корнельи» (0:1).

Они заслуженно победили, соперник воспользовался стандартным положением, а второй тайм был тяжелым, став еще сложнее после удаления.

Да, мы снова быстро вылетели из турнира, но подумаем об этом уже в следующем сезоне.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
07 января в 00:59
Удачно слили кубок матрасы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 января в 00:39
Походу, в этом году все сливают кубок...
drug01
drug01
07 января в 00:33
Прощай финал кубка
Q-J-G
Q-J-G ответ shlifen (раскрыть)
07 января в 00:19
Не такая это большая и "жертва", если учесть, что выиграв у Корнельи, Атлетико выиграет и Кубок Испании). А по факту, поступает мудро...
shlifen
shlifen
07 января в 00:12
Симеоне "по тихому" расчистил себе график =). Видимо резонно решив, что без игр в кубке команде будет проще бороться за чемпионство... Осталось только это самое чемпионство взять, чтобы "жертва" не оказалась напрасной.
Q-J-G
Q-J-G
07 января в 00:06, ред.
...Да, мы снова быстро вылетели из турнира, но подумаем об этом уже в следующем сезоне...

В следующем сезоне снова подумают о том, как так же быстро вылететь из Кубка Испании...

Всё правильно: Силы небезграничны, приоритеты расставлены правильно...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 января в 00:03
Просто в этом году все мысли о победе в первенстве Испании.
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