Симеоне: «Соперник воспользовался стандартным положением»

Наставник «Атлетико» прокомментировал вылет команды из Кубка Испании от «Корнельи» (0:1).

Они заслуженно победили, соперник воспользовался стандартным положением, а второй тайм был тяжелым, став еще сложнее после удаления.

Да, мы снова быстро вылетели из турнира, но подумаем об этом уже в следующем сезоне.