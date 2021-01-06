«Даже марсианину ясно: VAR работает на „Реал“». Бывший и будущий президент «Барсы» у микрофона

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06 января 2021, 19:28

Жоан Лапорта собственной персоной.

Каталонский юрист Лапорта — видная личность в истории «Барселоны». Сейчас Жоану 58 лет, и он надеется во второй раз в жизни усесться в президентское кресло футбольного символа Каталонии. Лапорта начал борьбу за влияние на «Блаугранас» еще в конце XX века: 36-летний (на тот момент Жоан) организовал оппозиционное тогдашнему президенту Луису Хосепу Нуньесу движение под название «Голубой слон». Через два года набравший политический вес Лапорта пошел на выборы, но проиграл Жоану Гаспару, самому крупному «осколку» хунты ушедшего на покой Нуньеса, который правил «Барсой» 22 года.

Несмотря на поражение, Лапорта продолжил оказывать давление на Гаспара от лица молодых предпринимателей Каталонии, желавших встать у руля футбольного флагмана региона. В феврале 2003-го Гаспар подал в отставку, а в июне Лапорта большинством голосов был избран президентом «Барселоны». Жоан получил высокий пост в 41 год, став одним из самых молодых боссов в истории клуба. И самым успешным в новейшей истории, если не вообще.

Во время первого президентства Лапорты сформировались две блестящие команды под руководством Франка Райкарда и Хосепа Гвардиолы, каждая из них по разу выиграла Лигу чемпионов, а в Ла Лиге каталонцы побеждали четырежды за 7 лет правления Лапорты. Общее количество трофеев — 12. При Жоане в «Барселону» пришел Роналдиньо, при нем же заиграл Месси, и взошла тренерская звезда Гвардиолы. Счастливое время, в которое все «сине-гранатовые» хотят вернуться. И Лапорта обещает новые победы в случае победы в случае успеха на президентских выборах.

Почему снова хочет стать президентом «Барселоны»?

Потому что я люблю «Барсу». Кроме того, мне нравятся вызовы. Вдохнуть в «Барселону» новую жизнь — это самая важная задача, которая у меня может появиться на данном этапе.

Сожалеет ли о чем-то по итогам первого срока в президентском кресле «Барсы»?

Да, я совершал ошибки, но были и победы, не так ли? Предпочитаю помнить о них и других хороших моментах. Теперь я могу учесть те ошибки, накопленный опыт позволит мне не повторять их. Но давайте не будем смотреть в зеркало заднего вида. Я так устроен: всегда сосредоточен на текущих задачах.

Правда ли, что Бартомеу уничтожил спортивное наследие «Барселоны»?

Еще в 2015 году я говорил, что не доверяю людям, которые тогда только приходили к власти в клубе, и выбранной ими модели управления. Мы оставили после себя завидное наследие, но они даже не потрудились заниматься текущим ремонтом, чтобы поддерживать его в должном виде. За это время «Реал» выиграл три Лиги чемпионов, а мы упустили огромные возможности, имея в составе лучшего игрока планеты. Кстати, за время моего пребывания в должности (2003-2010) «Мадрид» ни разу даже не выиграл Лигу чемпионов.

Лапорта — провокатор?

Если вы о плакате на фоне «Сантьяго Бернабеу», то у него есть чувство юмора и иронии. Это можно понять. Я сделал это не для того, чтобы спровоцировать, а чтобы выделиться. Я думаю, люди приняли это с юмором и симпатией.

Что думает о словах Кумана, который заявил, что Ла Лига почти проиграна?

Я помню наш дебютный сезон с Райкардом. Тогда первый круг был очень напряженным, потому что мы никак не могли поставить победы на поток. «Валенсия», «Депортиво» и «Мадрид» оказались сильнее нас. Во втором круге мы заиграли ярко, выдали серию из 18 матчей без поражений и претендовали на титул. В футболе может случиться всё что угодно, поэтому я не согласен с Рональдом в его оценке ситуации. Если меня выберут президентом, то постараюсь сразу изменить ситуацию к лучшему, потому что «Барселона» не может позволить себе переходных сезонов.

Понравилось ли Лапорте последнее интервью Месси?

На мой взгляд, оно было позитивным, потому что Лионель сказал, что хочет дождаться окончания сезона, а потом принимать решение о своем будущем. Это значит, что у нас будет время вернуть его доверие и сделать убедительное предложение. Мое преимущество в том, что я поддерживаю с Лео отношения, он доверяет мне, потому что я его никогда не обманывал и всегда держал слово.

Как Лапорта относится к работе системы VAR в Испании?

Давай представим, что марсианин спустился на Землю и увидел, как действует VAR в Ла Лиге. Ему не потребуется много времени, чтобы понять: VAR в Испании работает на «Реал».

«Барселона» утратила авторитет в футбольном мире?

С этим трудно спорить: при хунте Бартомеу наш клуб потерял авторитет и влияние в Федерации футбола Испании, Лиге, УЕФА , ФИФА и других органах, управляющих футболом. Возвращение авторитета — одна из основных задач. Большой клуб должен обладать серьезным весом, чтобы вмешиваться в процесс принятия решений, влияющих на отдельные соревнования и футбол в целом.

Собирается ли Лапорта политизировать клуб, сделать его символом борьбы за независимость Каталонии?