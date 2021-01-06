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«Даже марсианину ясно: VAR работает на „Реал“». Бывший и будущий президент «Барсы» у микрофона

06 января 2021, 19:28
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Жоан Лапорта собственной персоной.

Каталонский юрист Лапорта — видная личность в истории «Барселоны». Сейчас Жоану 58 лет, и он надеется во второй раз в жизни усесться в президентское кресло футбольного символа Каталонии. Лапорта начал борьбу за влияние на «Блаугранас» еще в конце XX века: 36-летний (на тот момент Жоан) организовал оппозиционное тогдашнему президенту Луису Хосепу Нуньесу движение под название «Голубой слон». Через два года набравший политический вес Лапорта пошел на выборы, но проиграл Жоану Гаспару, самому крупному «осколку» хунты ушедшего на покой Нуньеса, который правил «Барсой» 22 года.

Несмотря на поражение, Лапорта продолжил оказывать давление на Гаспара от лица молодых предпринимателей Каталонии, желавших встать у руля футбольного флагмана региона. В феврале 2003-го Гаспар подал в отставку, а в июне Лапорта большинством голосов был избран президентом «Барселоны». Жоан получил высокий пост в 41 год, став одним из самых молодых боссов в истории клуба. И самым успешным в новейшей истории, если не вообще.

Во время первого президентства Лапорты сформировались две блестящие команды под руководством Франка Райкарда и Хосепа Гвардиолы, каждая из них по разу выиграла Лигу чемпионов, а в Ла Лиге каталонцы побеждали четырежды за 7 лет правления Лапорты. Общее количество трофеев — 12. При Жоане в «Барселону» пришел Роналдиньо, при нем же заиграл Месси, и взошла тренерская звезда Гвардиолы. Счастливое время, в которое все «сине-гранатовые» хотят вернуться. И Лапорта обещает новые победы в случае победы в случае успеха на президентских выборах.

Почему снова хочет стать президентом «Барселоны»?

Потому что я люблю «Барсу». Кроме того, мне нравятся вызовы. Вдохнуть в «Барселону» новую жизнь — это самая важная задача, которая у меня может появиться на данном этапе.

Сожалеет ли о чем-то по итогам первого срока в президентском кресле «Барсы»?

Да, я совершал ошибки, но были и победы, не так ли? Предпочитаю помнить о них и других хороших моментах. Теперь я могу учесть те ошибки, накопленный опыт позволит мне не повторять их. Но давайте не будем смотреть в зеркало заднего вида. Я так устроен: всегда сосредоточен на текущих задачах.

Правда ли, что Бартомеу уничтожил спортивное наследие «Барселоны»?

Еще в 2015 году я говорил, что не доверяю людям, которые тогда только приходили к власти в клубе, и выбранной ими модели управления. Мы оставили после себя завидное наследие, но они даже не потрудились заниматься текущим ремонтом, чтобы поддерживать его в должном виде. За это время «Реал» выиграл три Лиги чемпионов, а мы упустили огромные возможности, имея в составе лучшего игрока планеты. Кстати, за время моего пребывания в должности (2003-2010) «Мадрид» ни разу даже не выиграл Лигу чемпионов.

Лапорта — провокатор?

Если вы о плакате на фоне «Сантьяго Бернабеу», то у него есть чувство юмора и иронии. Это можно понять. Я сделал это не для того, чтобы спровоцировать, а чтобы выделиться. Я думаю, люди приняли это с юмором и симпатией.

Что думает о словах Кумана, который заявил, что Ла Лига почти проиграна?

Я помню наш дебютный сезон с Райкардом. Тогда первый круг был очень напряженным, потому что мы никак не могли поставить победы на поток. «Валенсия», «Депортиво» и «Мадрид» оказались сильнее нас. Во втором круге мы заиграли ярко, выдали серию из 18 матчей без поражений и претендовали на титул. В футболе может случиться всё что угодно, поэтому я не согласен с Рональдом в его оценке ситуации. Если меня выберут президентом, то постараюсь сразу изменить ситуацию к лучшему, потому что «Барселона» не может позволить себе переходных сезонов.

Понравилось ли Лапорте последнее интервью Месси?

На мой взгляд, оно было позитивным, потому что Лионель сказал, что хочет дождаться окончания сезона, а потом принимать решение о своем будущем. Это значит, что у нас будет время вернуть его доверие и сделать убедительное предложение. Мое преимущество в том, что я поддерживаю с Лео отношения, он доверяет мне, потому что я его никогда не обманывал и всегда держал слово.

Как Лапорта относится к работе системы VAR в Испании?

Давай представим, что марсианин спустился на Землю и увидел, как действует VAR в Ла Лиге. Ему не потребуется много времени, чтобы понять: VAR в Испании работает на «Реал».

«Барселона» утратила авторитет в футбольном мире?

С этим трудно спорить: при хунте Бартомеу наш клуб потерял авторитет и влияние в Федерации футбола Испании, Лиге, УЕФА, ФИФА и других органах, управляющих футболом. Возвращение авторитета — одна из основных задач. Большой клуб должен обладать серьезным весом, чтобы вмешиваться в процесс принятия решений, влияющих на отдельные соревнования и футбол в целом.

Собирается ли Лапорта политизировать клуб, сделать его символом борьбы за независимость Каталонии?

Я не попадусь в ловушку тех, кто пытается нас разделить. За «Барселону» болеют миллионы разных людей, объединенных одной идей, одной религией, одной политической партией под названием «Барселона». Пришло время вернуть наш любимый клуб на вершину, сделать «Барсу» двигателем оптимизма. Мы хотим выигрывать на футбольных полях, опираясь на менталитет победителей.

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P.
07 января в 17:22
Фу. Оскорбил главного конкурента, благодаря которому, возможно, Барселона не расслаблялась никогда. Здоровый дух соперничества.
Неужели нет никакого самодостоинства?
Чисто по логике: раз Реал зависим от ВАР, такой слабый и никчемный клуб, то обыграть его - никакого достижения.
Сам свою Барселону и унизил. Зачем?
gentlewolf
gentlewolf
07 января в 02:35
Голубой слон вот вот запустит хобот... куда он его запустит? :))
Сантус
Сантус
07 января в 01:15
Вывод:во всём виноват Мадрид,Месси от...осу если нужно,дайте-дайте мне это кресло...Пусть победит.Может Месси больше будет улыбаться...)
RoArt
RoArt
06 января в 22:58
Бедолаги...
Готовьтесь к Голубому Слону...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
06 января в 22:13
Популистские лозунги. Но второе пришествие не будет успешнее первого.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ 3веpобой (раскрыть)
06 января в 21:54
Оказывается Месси грузын;)
3веpобой
3веpобой ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
06 января в 21:53
Верно, Месси и Бартомеу разворовали панамский общак и занялись грызнёй между собой)
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ 3веpобой (раскрыть)
06 января в 21:51
Потерял, потому что Бартомеу кинул общак из ФИФА и УЕФА, аха-ха.
3веpобой
3веpобой ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
06 января в 21:48
Клоуничает, но истину глаголит.
1) "...при хунте Бартомеу наш клуб потерял авторитет и влияние в Федерации футбола Испании, Лиге, УЕФА, ФИФА и других органах, управляющих футболом...."
То есть открыто признаёт, что до Бартомеу клуб имел влияние на футбольные органы, чем и были обусловлены успехи, вот оно чЁ, а не гениальность Хави, Иньесты и Гвардиолы. Эти связи он и хочет вернуть)))
2) "За «Барселону» болеют миллионы разных людей, объединенных одной идей, одной религией, одной политической партией под названием «Барселона». Пришло время вернуть наш любимый клуб на вершину...."
Явная сектантская одержимость.)
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
06 января в 21:15
Ляпорта клоунчает в стиле Жириновского, аха-ха.
NOVA
NOVA
06 января в 21:14
    Gelious
    Gelious
    06 января в 20:33
    Прям разрывает поржать с этих недокандидатов лицемерных и с ситуации в Барселоне. Да не хочется адекватную часть болельщиков клуба задеть.
    dimagas2
    dimagas2
    06 января в 20:19
      Q-J-G
      Q-J-G
      06 января в 19:40
      Жоан Лапорта - светлое прошлое и БУДУЩЕЕ - Барселоны...!!!
      Zenit_84
      Zenit_84
      06 января в 19:36
      Марсиане про var даже не слышали
      Q-J-G
      Q-J-G
      06 января в 19:34
      Предвыборная кампания началась)
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      06 января в 19:34
      Это всё отмазки!
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