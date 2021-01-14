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«Ротор» определил программу первого зимнего сбора

14 января 2021, 11:09

Пресс-служба «Ротора» сообщила о программе первого зимнего сбора. 15 января команда отправится в турецкий Белек, где проведёт два товарищеских матча.

«Сегодня, 14 января, футболисты пройдут углублённое медицинское обследование перед отлётом в Турцию на первый сбор. Вылет в Белек запланирован на 15 января, тогда же будет оглашён полный список делегации. На первом сборе сине-голубые проведут две контрольные игры: 21 января вместо ранее объявленного „Заглембе“ нам будет противостоять другая польская команда — „Ягеллония“ из Белостока, а 26 января сразимся со словенской „Мурой“», — сообщает пресс-служба «Ротора».

Ранее стало известно, что у «Ротора» нет права выкупа контракта Кверквелии.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 января в 11:21
С Мурой будут играть!🤣🤣🤣
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