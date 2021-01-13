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Мирзов отправился с «Химками» на первый сбор в Турцию

13 января 2021, 14:37

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», полетел с подмосковной командой на первый сбор в Турцию.

«Химки» арендовали Мирзова во время летнего трансферного окна. В текущем сезоне Резиуан сыграл в 9 матчах и забил 4 гола.

Ранее появлялась информация, согласно которой главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско настаивает на досрочном возвращении Мирзова из аренды.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
13 января в 17:06
Мнение Тедеско уже никому не интересно, а больше никому кроме него Мирзов в спартаке не нужен, поэтому он в Химках.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 января в 16:13
А разве он не определился...???
По словам агента он счастлив и уверен в себе в команде Черевченко....
На сколько я помню в последнем сообщении агент рассказывал о желании Резиуана попасть в Сборную....а не вернуться к Тедеско...
И судя по статистике...(6 побед в последних 8-ми матчах) из Химок в Сборную попасть реальней....
Leha-ha50
Leha-ha50
13 января в 15:20
Пора бы парню определиться с командой. Сколько можно по арендам мотаться. В июне 28 стукнет , пора бы осесть где то уже. Ведь неопределенность в будущем может и сказаться на психологическом состоянии. Тедеско хочет парня вернуть, руководство молчит, парень едет на первый сбор с Химками, а где первый сбор, там и второй и третий.
Хочется надеяться что Резиуан найдет свою команду.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
13 января в 15:14
Тренер в Спартаке не имеет никакого веса.
shlomo
shlomo
13 января в 14:38
Ну хоть с Химками...и то хорошо
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