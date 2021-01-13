Мирзов отправился с «Химками» на первый сбор в Турцию

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13 января 2021, 14:37

Полузащитник «Химок» , права на которого принадлежат «Спартаку», полетел с подмосковной командой на первый сбор в Турцию.

«Химки» арендовали Мирзова во время летнего трансферного окна. В текущем сезоне Резиуан сыграл в 9 матчах и забил 4 гола.

Ранее появлялась информация, согласно которой главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско настаивает на досрочном возвращении Мирзова из аренды.