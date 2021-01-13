Мирзов отправился с «Химками» на первый сбор в Турцию

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», полетел с подмосковной командой на первый сбор в Турцию.
«Химки» арендовали Мирзова во время летнего трансферного окна. В текущем сезоне Резиуан сыграл в 9 матчах и забил 4 гола.
Ранее появлялась информация, согласно которой главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско настаивает на досрочном возвращении Мирзова из аренды.
Хочется надеяться что Резиуан найдет свою команду.
Всем здоровья.
Хочется надеяться что Резиуан найдет свою команду.
Всем здоровья.