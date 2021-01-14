Минспорт и РФС подписали соглашение о развитии футбола в Пензенской области

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14 января 2021, 11:48

Министерство спорта Российской Федерации, РФС , правительство Пензенской области и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года.

Соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в регионе, распределить сферы ответственности, а также создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом в области.

В регионе будет открыто еще одно отделение по футболу, а в существующих спортивных школах появятся отделения для девочек. Центр развития футбола «Зенит» получит статусы «Региональный центр РФС » и «Детский футбольный центр». Согласно планам сторон, к 2024 году на базе центра должна появиться профессиональная команда.

К 2024 году в двух муниципальных образованиях региона планируется реконструкция инфраструктурных объектов.

Ранее сообщалось, что к 2024 году в Мурманской области появится профессиональная команда.