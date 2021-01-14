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Минспорт и РФС подписали соглашение о развитии футбола в Пензенской области

14 января 2021, 11:48

Министерство спорта Российской Федерации, РФС, правительство Пензенской области и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года.

Соглашение поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в регионе, распределить сферы ответственности, а также создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом в области.

В регионе будет открыто еще одно отделение по футболу, а в существующих спортивных школах появятся отделения для девочек. Центр развития футбола «Зенит» получит статусы «Региональный центр РФС» и «Детский футбольный центр». Согласно планам сторон, к 2024 году на базе центра должна появиться профессиональная команда.

К 2024 году в двух муниципальных образованиях региона планируется реконструкция инфраструктурных объектов.

Ранее сообщалось, что к 2024 году в Мурманской области появится профессиональная команда.

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Все комментарии
Нази
Нази
14 января в 13:47
В Пензе много хороших дворовых футболистов. Но денег нет. Профессиональный клуб не возможен. Потому что Пенза нищая. Вон соседний Тамбов уже в крахе.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 января в 12:33
Общенациональная стратегия развития футбола до 2030 года? Это по результатам работы надо отчитаться только спустя 10 лет? Напомнило анекдот про Ходжу Насреддина, обучающего осла говорить: "За это время либо осел, либо султан обязательно помрут".
beefs
beefs
14 января в 11:52
хочется верить что так и будет, волнует только образование новых структур...
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