Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Дюкова на пост главы РФС

Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС.
Выборы пройдут 4 февраля 2021 года. Ранее Дюков был выдвинут кандидатом в президенты РФС от межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад». Согласно уставу, кандидат в президенты РФС может выдвигаться не менее чем пятью членами организации.
Выдвижение кандидатов продлится до 28 декабря.
Думаешь Федун или Гинер против? Вот было бы всем лицемерам потом в глаза посмотреть, после оглашение таких списков!
Думаешь Федун или Гинер против? Вот было бы всем лицемерам потом в глаза посмотреть, после оглашение таких списков!