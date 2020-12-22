Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Дюкова на пост главы РФС

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сегодня, 15:58

Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС .

Выборы пройдут 4 февраля 2021 года. Ранее Дюков был выдвинут кандидатом в президенты РФС от межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад». Согласно уставу, кандидат в президенты РФС может выдвигаться не менее чем пятью членами организации.

Выдвижение кандидатов продлится до 28 декабря.