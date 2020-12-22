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Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Дюкова на пост главы РФС

сегодня, 15:58

Клубы РПЛ поддержали кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС.

Выборы пройдут 4 февраля 2021 года. Ранее Дюков был выдвинут кандидатом в президенты РФС от межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад». Согласно уставу, кандидат в президенты РФС может выдвигаться не менее чем пятью членами организации.

Выдвижение кандидатов продлится до 28 декабря.

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Сп62
Сп62
сегодня в 21:04
Голос Зенита засчитан как 5 к 1.
морозз
морозз
сегодня в 20:35
Сначала был веселящий газ а затем ему на смену пришёл суровый газ с голубым запахом ...пипец нашему футболу, бомжи захватив страну по привычке захватили и футбол!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:53
Я очень сильно сомневаюсь,что Спартак одобрил сию кандидатуру!!!!!!!!!!!!!Думаю и не только Спартак!!!!!!!!!!!!!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 17:56
Зенит с Сочи что ли поддержали ?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 17:55
Это как Жириновский на всех выборах в президенты, сначала хаил Ельцина, а потом и Путина, а во втором туре поддерживал их. Так же и из клубов откуда то доноситься недовольство, а как до дела дойдёт всегда за.
Думаешь Федун или Гинер против? Вот было бы всем лицемерам потом в глаза посмотреть, после оглашение таких списков!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 17:55
Фуууууу , ну слава Богу ! А то всю ночь не спал и мучился -выберут ,не выберут !!! )))))))
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 16:04
Сомневаюсь,что все клубы поддержали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Можно огласить список поддержавших и не поддержавших?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:03
Почти как настоящий Президент. Осталось два вопроса. 1. Неужели всем до........, что их всех будут ставить в позу.... ? Неужели всех прикупили одновременно? И то и другое нереально, и все же????
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 16:01, ред.
безальтернативен как поток Газа в Европу
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:59
Неожиданно до невозможности!!!
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