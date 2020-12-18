РФС заключил новый контракт с генеральным секретарем Алаевым

РФС заключил новый контракт с генеральным секретарем Александром Алаевым.
Новое соглашение рассчитано на четыре года.
Ранее стало известно, что выборы президента РФС состоятся 4 февраля.
РФС заключил новый контракт с генеральным секретарем Александром Алаевым.
Новое соглашение рассчитано на четыре года.
Ранее стало известно, что выборы президента РФС состоятся 4 февраля.
В РФС: президент, 2 вице-президента (один из них президент рпл, маразм), генеральный секретарь, 2 заместителя генерального секретаря.
В исполком входят 18 президентов, куча председателей комитетов, вице и заместителей.
В РФС: президент, 2 вице-президента (один из них президент рпл, маразм), генеральный секретарь, 2 заместителя генерального секретаря.
В исполком входят 18 президентов, куча председателей комитетов, вице и заместителей.