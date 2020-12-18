ГлавнаяНовости

РФС заключил новый контракт с генеральным секретарем Алаевым

вчера, 13:35

РФС заключил новый контракт с генеральным секретарем Александром Алаевым.

Новое соглашение рассчитано на четыре года.

Ранее стало известно, что выборы президента РФС состоятся 4 февраля.

Все новости
ОфициальноВыборы президента РФС состоятся 4 февраля
Вчера, 13:13 Комментарии16
ОфициальноС 2021 года в Приморский край вернётся профессиональный футбол
Вчера, 10:25 Комментарии5
В РФС прокомментировали решение CAS об отстранении России от соревнований
17 декабря Комментарии21
Дюков выдвинут кандидатом на пост президента РФС
15 декабря Комментарии67
Рассмотрение дела Тедеско перенесено на 21 декабря
15 декабря Комментарии29
ОфициальноЭСК РФС: «Судья правильно не назначил 2 пенальти в пользу „Спартака“»
15 декабря Комментарии56
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 14:53
В СССР был Генеральный секретарь, Председатель Верховного Совета, Председатель правительства и ... всё.
В РФС: президент, 2 вице-президента (один из них президент рпл, маразм), генеральный секретарь, 2 заместителя генерального секретаря.
В исполком входят 18 президентов, куча председателей комитетов, вице и заместителей.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:38
Теперь 4 года будем его терпеть!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100