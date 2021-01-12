Месси — лучший плеймейкер десятилетия по версии IFFHS. Роналду нет в топ-10

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала имя лучшего плеймейкера в период с 2011 по 2020 год. Им стал капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
На втором месте расположился экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, ныне выступающий за «Виссел Кобе». Замкнул тройку лучших хавбек «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.
Стоит отметить, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял 12-е место в рейтинге.
Топ-20 плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS
1. Лионель Месси
2. Андрес Иньеста
3. Лука Модрич
4. Кевин Де Брюйне
5. Тони Кроос
6. Эден Азар
7. Неймар
8. Месут Озил
9. Андреа Пирло
10. Яя Туре
11. Хави
12. Криштиану Роналду
13. Давид Сильва
14. Хамес Родригес
15. Бастиан Швайнштайгер
16. Кристиан Эриксен
17. Рияд Марез
18. Поль Погба
19. Тьяго Алькантара
20. Иско
Напомним, недавно Месси установил рекорд Ла Лиги.
То есть Хави- 11 тый, а Пирло 9 -ый .
То естьТуре-плеймейкер ,
А Неймар выше классиков.
Боже !
Это список возможен только , если его составила машина .
Боже ! какие откровения ! Иско в списке !
Неймар -плеймейкер !- Еврей--колхозник !
Расскажите ещё какой-нибудь анекдот.
То есть Хави- 11 тый, а Пирло 9 -ый .
То естьТуре-плеймейкер ,
А Неймар выше классиков.
Боже !
Это список возможен только , если его составила машина .
Боже ! какие откровения ! Иско в списке !
Неймар -плеймейкер !- Еврей--колхозник !
Расскажите ещё какой-нибудь анекдот.
При этом на количестве забитых голов это практически не сказалось. И это если считать только пасы, без учета созданных им голевых моментов и обостряющих ситуаций.
Текущая игра Барсы - скорее деградация общей тактической задумки игры каталонцев, т.к. соперники уже научились играть против них, но ни один тренер Барсы до сих пор не привнес ничего революционно нового в их игру.
При этом на количестве забитых голов это практически не сказалось. И это если считать только пасы, без учета созданных им голевых моментов и обостряющих ситуаций.
Текущая игра Барсы - скорее деградация общей тактической задумки игры каталонцев, т.к. соперники уже научились играть против них, но ни один тренер Барсы до сих пор не привнес ничего революционно нового в их игру.
Месси не должен быть на первом месте, так как он гораздо хуже в плане созидания чем Хави и Иньеста. Где была барса при плеймейкерах Иньесты и Хави все помнят, а где команда при плеймейкере Месси наглядно видно...
Месси не должен быть на первом месте, так как он гораздо хуже в плане созидания чем Хави и Иньеста. Где была барса при плеймейкерах Иньесты и Хави все помнят, а где команда при плеймейкере Месси наглядно видно...
Вопрос в другом - почему Хави так низко? Он в разы лучше тех же Яя Туре, Неймара и Азара.
Вопрос в другом - почему Хави так низко? Он в разы лучше тех же Яя Туре, Неймара и Азара.
Так и Месси продолжает забивать больше всех в команде, хотя не является завершителем. И продолжает это делать с куда более слабыми партнёрами, чем были Хави, Иньеста, Неймар, Дани Алвес.
Так и Месси продолжает забивать больше всех в команде, хотя не является завершителем. И продолжает это делать с куда более слабыми партнёрами, чем были Хави, Иньеста, Неймар, Дани Алвес.
Опять этот негодяй Месси всех партнёров своих напугал, что они после его паса бьют с 40-50 метров и забивают голы или обводят по полкоманды соперника и отправляют мяч в ворота. Так напугал, попробуй после его паса не забить - сразу на скамейку или вон из клуба.
Опять этот негодяй Месси всех партнёров своих напугал, что они после его паса бьют с 40-50 метров и забивают голы или обводят по полкоманды соперника и отправляют мяч в ворота. Так напугал, попробуй после его паса не забить - сразу на скамейку или вон из клуба.
Не думаю что он сильно расстроится ...по этому поводу...))
Не думаю что он сильно расстроится ...по этому поводу...))