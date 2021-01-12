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Месси — лучший плеймейкер десятилетия по версии IFFHS. Роналду нет в топ-10

12 января 2021, 05:48

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала имя лучшего плеймейкера в период с 2011 по 2020 год. Им стал капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

На втором месте расположился экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, ныне выступающий за «Виссел Кобе». Замкнул тройку лучших хавбек «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

Стоит отметить, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял 12-е место в рейтинге.

Топ-20 плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS

1. Лионель Месси
2. Андрес Иньеста
3. Лука Модрич
4. Кевин Де Брюйне
5. Тони Кроос
6. Эден Азар
7. Неймар
8. Месут Озил
9. Андреа Пирло
10. Яя Туре
11. Хави
12. Криштиану Роналду
13. Давид Сильва
14. Хамес Родригес
15. Бастиан Швайнштайгер
16. Кристиан Эриксен
17. Рияд Марез
18. Поль Погба
19. Тьяго Алькантара
20. Иско

Напомним, недавно Месси установил рекорд Ла Лиги.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 23:54
пожалуй, справедливо
6ry2yxshyz4w
6ry2yxshyz4w
12 января в 23:49
Логично что Роналду нету в списке он форвард а не плеймеркер
bonek
bonek
12 января в 20:14
Господа,,,что вы спорите по поводу Хави и Месси и Иньеста и других...так выпало что Месси определенного года рождения и в это десятилетие он много матчей сыграл и был стабилен ..Хави закончил пять лет назад, Иньеста три года назад, то есть они не доиграли это десятилетие...если оценивали другой отрезок времени 2005-2015 то может быть и Хави победил...сначала посмотрите какой отрезок времени пишут а потом спорьте и несоглашайтесь
Roman73
Roman73
12 января в 18:22, ред.
Оо , ёдд твою... .!
То есть Хави- 11 тый, а Пирло 9 -ый .
То естьТуре-плеймейкер ,
А Неймар выше классиков.
Боже !
Это список возможен только , если его составила машина .
Боже ! какие откровения ! Иско в списке !
Неймар -плеймейкер !- Еврей--колхозник !
Расскажите ещё какой-нибудь анекдот.
Мessi 10
Мessi 10 ответ Hamman (раскрыть)
12 января в 16:06, ред.
Если посмотреть статистику Месси по голевым передачам после ухода Хави, а затем Иньесты, очень наглядно видно, что Месси не только не сбавил, а в некоторых сезонах даже улучшил этот показатель в сравнении с сезонами совместной игры с ХавИньестой.
При этом на количестве забитых голов это практически не сказалось. И это если считать только пасы, без учета созданных им голевых моментов и обостряющих ситуаций.
Текущая игра Барсы - скорее деградация общей тактической задумки игры каталонцев, т.к. соперники уже научились играть против них, но ни один тренер Барсы до сих пор не привнес ничего революционно нового в их игру.
Верг
Верг
12 января в 15:42, ред.
Хавиньеста, кросомодрич, пирло, кдб, азар ну и кака. Классическое значение позиции плеймейкера исчезло в современном футболе все равно, есть те кто тащит атаку команды и раздает голевые пачками - наверное под этим кратким описанием можно подписать игроков. Зидан, Баджо, Марадона,Маттеус, Гаскойн, Верон - примеры классических плеймейкеров
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ Hamman (раскрыть)
12 января в 15:19
Отличное сравнение. При Хави и Иньесте завершал атаки сам Месси, а также Неймар, Суарес, Вилья. А кто сейчас в Барсе? Гризман забивающий из 5 дохлых моментов кое-как один. А больше никого и нет.
Baggio R.
Baggio R.
12 января в 14:38
    Шуnя771
    Шуnя771
    12 января в 13:32
    Роналду штучный товар, ему эти рейтинги абсолютно не нужны!
    Hamman
    Hamman
    12 января в 12:59
    Ну так Роналду вообще не должно быть в этом списке. Он форвард а не плеймейкер. Его работа голы а не созидание рисунка игры.
    Месси не должен быть на первом месте, так как он гораздо хуже в плане созидания чем Хави и Иньеста. Где была барса при плеймейкерах Иньесты и Хави все помнят, а где команда при плеймейкере Месси наглядно видно...
    dzvinka
    dzvinka
    12 января в 12:42, ред.
    что за дичь они несут, лучший плеймейкер условно "недавнего времени" это Пирло, именно как плеймейкер, ну и еще несколько других ребят почти вровень с ним. но не какой то там месси
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    12 января в 12:42
    Озил ушёл из Реала и скатился на 8 место.
    Valeron112
    Valeron112
    12 января в 12:32
    К организации много вопросов , один выше другого ... Споры будут всегда как на клубном уровне , так и по сборным.Пускай сюда включат фаирплей и поглядим как список перетрясёт.
    Мessi 10
    Мessi 10
    12 января в 11:43, ред.
    Рейтинги от IFFHS всегда были очень странными, хотя на данный момент претензий к первой четвёртке, пожалуй нет.

    Вопрос в другом - почему Хави так низко? Он в разы лучше тех же Яя Туре, Неймара и Азара.
    DEIVID_Rivera
    DEIVID_Rivera ответ Baggio R. (раскрыть)
    12 января в 11:33
    Есть ещё ЗМ 2007, когда он расплакался, что мяч отдали Кака. И пытался схватить серебряный мяч, но и тут мимо. Этот мяч отдали Месси. И тогда слёзы стали катиться ещё сильнее. Вот она зависть.
    kind pennywise
    kind pennywise ответ Black Widow (раскрыть)
    12 января в 11:31
    Нападающему нужно быть полезным за пределами поля?
    DEIVID_Rivera
    DEIVID_Rivera ответ Drakulа (комментарий удален) (раскрыть)
    12 января в 11:30, ред.
    Прикинь, оказывается в футболе есть не только завершители атак, а ещё и плэймекеры и куча всего другого. Ничего себе открытие!!! Скажи спасибо соккеру за просвещение.

    Так и Месси продолжает забивать больше всех в команде, хотя не является завершителем. И продолжает это делать с куда более слабыми партнёрами, чем были Хави, Иньеста, Неймар, Дани Алвес.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Drakulа (комментарий удален) (раскрыть)
    12 января в 11:26, ред.
    Во-первых, у Роналду со сборной и не было четырех подряд финалов. Во-вторых, и у него есть проигранный финал, после которого стало ясно, кто настоящий плакса
    Little Caprice
    Little Caprice
    12 января в 11:19
    Да ладно вам. Месси полгода назад карьеру завершил, ему в дань уважения награды постфактум накидывают. Это что-то сродни Золотого мяча Яшину :)
    DEIVID_Rivera
    DEIVID_Rivera ответ Rattlehead (раскрыть)
    12 января в 11:08
    По Швайнштайгеру всё верно, он должен быть в этом списке. Он не игрок плана Канте. Он ближе к Пирло и Хави, только не так тонок.
    DEIVID_Rivera
    DEIVID_Rivera ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
    12 января в 11:04
    Так вот именно мало того, что на Роналдо отдал, так при этом сам забрал на один больше.
    DEIVID_Rivera
    DEIVID_Rivera
    12 января в 11:02
    Это само собой, тут никого другого и быть не могло.

    Опять этот негодяй Месси всех партнёров своих напугал, что они после его паса бьют с 40-50 метров и забивают голы или обводят по полкоманды соперника и отправляют мяч в ворота. Так напугал, попробуй после его паса не забить - сразу на скамейку или вон из клуба.
    Жасур Баратов
    Жасур Баратов ответ Drakulа (комментарий удален) (раскрыть)
    12 января в 10:34
    Он лучше только для Бадир
    Жасур Баратов
    Жасур Баратов
    12 января в 10:32
    Тут понятно Кристина играет сам себя Месси на команду!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    12 января в 10:10
    А 15тый Басти, ну тут все понятно
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    12 января в 09:52
    список очень хорош.действительно Месси самый лучший плееймейкер,сколько золотых мячей отдал Роналду,аж голова кругом идёт,от этих восхитительных передач. ухуху!
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина ответ Funny_Smailik (раскрыть)
    12 января в 09:51
    кто то забил больше мячей,чем отыгравший за родной клуб.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    12 января в 09:48
    Месси действительно лучший плеймейкер, увидел мяч и быстро от него избавляется,что бы не отобрали.... ахаха!
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    12 января в 09:22
    У кого то талант многогранный, у кого то узкоспециализированный. 😀
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    12 января в 08:47, ред.
    Роналду так же нет в 10-ке лучших поваров...писателей и горнолыжников...в период с 2010-го по 2021-й годы....

    Не думаю что он сильно расстроится ...по этому поводу...))
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