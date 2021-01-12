Месси — лучший плеймейкер десятилетия по версии IFFHS. Роналду нет в топ-10

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12 января 2021, 05:48

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) назвала имя лучшего плеймейкера в период с 2011 по 2020 год. Им стал капитан «Барселоны» и сборной Аргентины .

На втором месте расположился экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании , ныне выступающий за «Виссел Кобе». Замкнул тройку лучших хавбек «Реала» и сборной Хорватии .

Стоит отметить, что форвард «Ювентуса» занял 12-е место в рейтинге.

Топ-20 плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS

1. Лионель Месси

2. Андрес Иньеста

3. Лука Модрич

4. Кевин Де Брюйне

5. Тони Кроос

6. Эден Азар

7. Неймар

8. Месут Озил

9. Андреа Пирло

10. Яя Туре

11. Хави

12. Криштиану Роналду

13. Давид Сильва

14. Хамес Родригес

15. Бастиан Швайнштайгер

16. Кристиан Эриксен

17. Рияд Марез

18. Поль Погба

19. Тьяго Алькантара

20. Иско

Напомним, недавно Месси установил рекорд Ла Лиги.