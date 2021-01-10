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Нойер признан игроком 2020 года в Германии

10 января 2021, 14:43

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер признан игроком 2020 года в Германии. Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Вратарь мюнхенцев набрал 57,8% голосов. Второе место занял вингер «Баварии» Серж Гнабри (15%), а на третьей строчке расположился защитник «Боруссии» Менхенгладбах Маттиас Гинтер (9,3%).

Ранее Нойер был признан лучшим голкипером года по версии ФИФА.

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Все комментарии
shur
shur
10 января в 19:16
...кипер умеющий всё ,а самое главное не бзд.т на выходах, ну и умение играть
ногами как руками!!! Истинный ариец ,высокий, светлый хорошо сложенный игрок!!!
Когда ж у нас появится вратарь того плана?!
ilyafrom
ilyafrom
10 января в 16:27
Никто не знает, может он хочет получить российское гражданство? =)
Leha-ha50
Leha-ha50
10 января в 14:54
Безоговорочная победа.
STVA 1
STVA 1
10 января в 14:53
Правильный выбор
beefs
beefs
10 января в 14:44
хороши черт побери, когда будут у нас такие...
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