Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер признан игроком 2020 года в Германии. Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Вратарь мюнхенцев набрал 57,8% голосов. Второе место занял вингер «Баварии» Серж Гнабри (15%), а на третьей строчке расположился защитник «Боруссии» Менхенгладбах Маттиас Гинтер (9,3%).
Ранее Нойер был признан лучшим голкипером года по версии ФИФА.
ногами как руками!!! Истинный ариец ,высокий, светлый хорошо сложенный игрок!!!
Когда ж у нас появится вратарь того плана?!
ногами как руками!!! Истинный ариец ,высокий, светлый хорошо сложенный игрок!!!
Когда ж у нас появится вратарь того плана?!