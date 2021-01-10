Нойер признан игроком 2020 года в Германии

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10 января 2021, 14:43

Голкипер «Баварии» признан игроком 2020 года в Германии. Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Вратарь мюнхенцев набрал 57,8% голосов. Второе место занял вингер «Баварии» (15%), а на третьей строчке расположился защитник «Боруссии» Менхенгладбах (9,3%).