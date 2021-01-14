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Сорокин: «Решение о том, что билеты на Евро-2020 можно передавать, принято»

14 января 2021, 19:02

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что болельщики могут вернуть билеты на матчи турнира.

Всем понятно, что эти изменения продиктованы исключительно особой ситуацией в мире. Болельщики должны принять решение, собираются они посещать матчи или нет. УЕФА это необходимо для того, чтобы понять, с каким количеством оставшихся болельщиков они будут работать.

Если кто-то собирается отказаться от билетов, не уведомляя УЕФА, организации будет очень сложно понять, с каким количеством болельщиков ей предстоит иметь дело. Это вполне обосновано.

Если оно [решение] будет принято, то нужно будет учитывать тех болельщиков, которые уже сейчас знают, что не пойдут. Именно поэтому каждому болельщику даётся время, чтобы обдумать — намерен он идти, или нет.

Решение о том, что билеты можно передавать, принято. Это даст болельщикам определенное преимущество.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 января в 20:03
О каких билетах речь? Процентов на 80 , что никакого ЧЕ-20 не будет. Если уж Олимпиаду летнюю в Токио отменили, то кому нужен ЧЕ?
ДАША Д
ДАША Д
14 января в 19:34
Обычные люди на футбол билеты не покупали, ибо не знали смогут ли пойти.
1bear
1bear
14 января в 19:05
спекулянты потирают ручишки
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