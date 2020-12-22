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Опубликованы результаты проверки стычки фанатов на игре «Зенит» – «Спартак»

вчера, 20:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба РПЛ сообщила о результатах проверки инцидента, который произошёл на матче 19-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1).

Лига осуществила проверку по результатам инцидента на матче «Зенит» – «Спартак» в 19-м туре РПЛ. В начале игры произошла потасовка между болельщиками команд.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу согласовало допуск зрителей на матч не более 2300 человек из числа посетителей ВИП-лож и владельцев сезонных абонементов в закрытые бизнес-клубы. По своей инициативе «Зенит» выделил 100 пригласительных билетов для владельцев абонементов категории «Фанатский», которые были вовлечены в работу по подготовке масштабных баннеров.

Несмотря на отсутствие официальной гостевой квоты, несколько десятков болельщиков «Спартака» сумели приобрести билеты через вторичный рынок. Также были зафиксированы отдельные случаи передачи сезонных абонементов болельщикам гостей.

В начале матча группа болельщиков «Спартака» на секторе А109 начала скандировать речёвки в поддержку своей команды. С нижних рядов этого сектора поднялись двое зрителей без атрибутики и спровоцировали драку, нанеся несколько ударов находящимся там болельщикам «Спартака». Службы быстрого реагирования принимающей стороны смогли остановить потасовку. Кроме того, была выставлена «живая цепь» из стюардов.

В это время с сектора С109, расположенного по диагонали от сектора A 109, в сторону потасовки выдвинулась группа примерно из 100 болельщиков «Зенита». На лестнице между секторами A111 и А112 группу остановили полицейские и стюарды. Болельщиков «Спартака» переместили в изолированные сектора, а после матча на автобусе, предоставленном «Зенитом», отвезли на Московский вокзал Санкт-Петербурга.

За участие в драке было задержано 9 посетителей матча (5 болельщиков «Зенита» и 4 – «Спартака»). Пятерых из них отпустили из отделения полиции. Остальным Петроградский районный суд вынес наказания, связанные с административным арестом сроком от 2 до 10 суток и запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком от 1 года до 2 лет.

В отношении зачинщиков драки возбуждено уголовное дело по статье 213 часть 1 («Хулиганство»).

Материалы переданы на рассмотрение КДК РФС. Заседание состоится в пятницу.

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Беспределов
Беспределов
вчера в 23:37
фанаты Зенита устроили полный беспредел
Александр Нeвский
Александр Нeвский ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 22:51
    Самодержавие не сломить
    Самодержавие не сломить
    вчера в 22:24
    Ну а в драке кто кого? Кто в курсе?
    Я на стреме
    Я на стреме ответ Александр Нeвский (раскрыть)
    вчера в 21:34
    по разбитым носам и фингалам тоже 3:1?
    Cat01
    Cat01
    вчера в 21:24
    Теперь болеть надо осторожно,,!
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    вчера в 21:21
    И здесь выиграл Зенит! Ура
    Faustello
    Faustello
    вчера в 21:12, ред.
    Боже, гопота должна была давно сдохнуть, но она жива и процветает!!! И да, в т.ч. в большинстве своем в полиции!!!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 21:06
    Посетители Вип-лож и сезонных абонементов настолько преданы своему клубу, что перепродают свои билеты идейным противникам - фанатам "Спартака" по спекулятивным ценам. "Зенит" и футбол - конечно хорошо, но наличные лучше. А говорят, что принципы не продашь.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 21:06, ред.
    Мне любопытно другое. ПФК ЦСКА был серьезно оштрафован за несоблюдение социальной дистанции на трибуне в игре с Ростовом. В этой же игре в Питере куча нарушений. 1. Допуск сверх разрешенного количества. 2. Наличие фанатов не только в ложах, но и на трибунах 3. О какой дистанции между фанатами можно вести речь при их стычке. Остается спросить. По какой причине не наказаны клубы? При том, что Питер держит первенство по заражениям.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 21:02
    Да какая драка просто полицейские замёрзли на улице.
    beefs
    beefs
    вчера в 20:42
    давно пора применять санкции...
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 20:41
    Одним словом отмутузили друг друга.
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