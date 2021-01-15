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Шварц — о первом контрольном матче: «„Лех“ — очень хорошая команда»

15 января 2021, 22:02

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке к первому контрольному матчу на тренировочном сборе в Белеке против польского «Леха», который пройдёт в воскресенье.

«Лех» — очень хорошая команда, они играли в Лиге Европы. Для нас это будет первый контрольный матч, и он будет непростым.

Почему решили играть против «Леха»? Потому что мы хотим играть против сильных команд с хорошо поставленной игрой, это для нас важно. И «Лех» как раз к ним относится.

Этот матч важен с точки зрения нашей собственной игры, наших игровых принципов, того, что мы хотим видеть в атаке и обороне. Это главное в первом контрольном матче.

Думаю, почти все проведут на поле по 45 минут, возможно, двум-трём футболистам игрового времени не достанется. Завтра точнее определимся с этим.

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Leha-ha50
Leha-ha50
15 января в 22:23
С грандом играют - определенно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 22:06
Лех вас обыграет!
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