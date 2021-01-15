Шварц — о первом контрольном матче: «„Лех“ — очень хорошая команда»

Главный тренер «Динамо» рассказал о подготовке к первому контрольному матчу на тренировочном сборе в Белеке против польского «Леха», который пройдёт в воскресенье.

«Лех» — очень хорошая команда, они играли в Лиге Европы. Для нас это будет первый контрольный матч, и он будет непростым.

Почему решили играть против «Леха»? Потому что мы хотим играть против сильных команд с хорошо поставленной игрой, это для нас важно. И «Лех» как раз к ним относится.

Этот матч важен с точки зрения нашей собственной игры, наших игровых принципов, того, что мы хотим видеть в атаке и обороне. Это главное в первом контрольном матче.

Думаю, почти все проведут на поле по 45 минут, возможно, двум-трём футболистам игрового времени не достанется. Завтра точнее определимся с этим.