«Зенит» прибыл в Дубай на первый тренировочный сбор

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15 января 2021, 19:44

Игроки и тренерский штаб «Зенита» прибыли в Дубай на первый тренировочный сбор.

Как сообщается, легионеры присоединились к команде непосредственно в ОАЭ . Футболисты прошли тестирование на коронавирус в аэропорту. Данная процедура заняла много времени, поэтому сегодняшняя тренировка, запланированная на вечер, не состоялась. Завтра «Зенит» планирует провести две тренировки.

Напомним, что нападающий Артём Дзюба и голкипер Андрей Лунёв присоединятся к команде позже. Футболисты заразились коронавирусом.