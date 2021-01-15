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«Зенит» прибыл в Дубай на первый тренировочный сбор

15 января 2021, 19:44

Игроки и тренерский штаб «Зенита» прибыли в Дубай на первый тренировочный сбор.

Как сообщается, легионеры присоединились к команде непосредственно в ОАЭ. Футболисты прошли тестирование на коронавирус в аэропорту. Данная процедура заняла много времени, поэтому сегодняшняя тренировка, запланированная на вечер, не состоялась. Завтра «Зенит» планирует провести две тренировки.

Напомним, что нападающий Артём Дзюба и голкипер Андрей Лунёв присоединятся к команде позже. Футболисты заразились коронавирусом.

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susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
15 января в 20:39
Вперёд, Зенит!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 20:06
Ну,погнали!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 января в 19:45
НАДО НАБИРАТЬ ФОРМУ...
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