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Золотов и Шанбиев покинули «Урал»

18 января 2021, 12:47

«Урал» на своём официальном сайте сообщил, что защитники Николай Золотов и Шамсиддин Шанбиев покидают клуб.

Контракты с футболистами расторгнуты по взаимному согласию сторон.

Николай Золотов пополнил состав «Урала» год назад и провел за нашу команду 15 матчей в РПЛ и 2 поединка в Кубке России. Шанбиев перешел в наш клуб в 2018 году, но в официальных матчах в составе главной команды не сыграл, в последнее время игрок находился в расположении команды «Урал-2».

Благодарим Николая и Шамсиддина за выступление в составе нашего клуба и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!

Золотов и Шанбиев покинули «Урал»

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
18 января в 13:11
Т ипи9чное подготовка к сезону.
berda2003
berda2003
18 января в 13:04
и кому это надо и интересно?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 января в 12:50
Непонятно, хорошо это или плохо...
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