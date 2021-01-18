Золотов и Шанбиев покинули «Урал»

«Урал» на своём официальном сайте сообщил, что защитники и покидают клуб.

Контракты с футболистами расторгнуты по взаимному согласию сторон.

Николай Золотов пополнил состав «Урала» год назад и провел за нашу команду 15 матчей в РПЛ и 2 поединка в Кубке России. Шанбиев перешел в наш клуб в 2018 году, но в официальных матчах в составе главной команды не сыграл, в последнее время игрок находился в расположении команды «Урал-2».

Благодарим Николая и Шамсиддина за выступление в составе нашего клуба и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!