«Челси» начал переговоры о новом контракте с Жиру

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17 января 2021, 15:35

«Челси» намерен сохранить в своём составе нападающего .

Как сообщается, лондонский клуб собирается предложить французу новый контракт. Текущее соглашение футболиста с «Челси» истекает этим летом, поэтому боссы «синих» уже вступили в переговоры с представителями игрока.

Напомним, что в число претендентов на Жиру входят «Вест Хэм», «Атлетико» и «Марсель».