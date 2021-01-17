«Челси» начал переговоры о новом контракте с Жиру

«Челси» намерен сохранить в своём составе нападающего Оливье Жиру.
Как сообщается, лондонский клуб собирается предложить французу новый контракт. Текущее соглашение футболиста с «Челси» истекает этим летом, поэтому боссы «синих» уже вступили в переговоры с представителями игрока.
Напомним, что в число претендентов на Жиру входят «Вест Хэм», «Атлетико» и «Марсель».
Захочет играть на высочайшем уровне - можно остаться в Челси ещё на сезон (правда играть будет не часто, но даже сейчас, он явно эффективнее Вернера). Поборется за основу и точно будет полезен команде.
Захочет всё тоже самое что и Челси, но там где климат потеплее и чуть проще попасть в ЛЧ - можно принять предложение Атлетико.
Захочет чуть расслабится, жить у моря, стабильно быть основным, много играть и забивать - можно перейти в Марсель... =)
В переход в Вест Хем лично мне верится слабо, тогда уж лучше в Челси оставаться, да и тот же Марсель выглядит предпочтительнее...
Захочет играть на высочайшем уровне - можно остаться в Челси ещё на сезон (правда играть будет не часто, но даже сейчас, он явно эффективнее Вернера). Поборется за основу и точно будет полезен команде.
Захочет всё тоже самое что и Челси, но там где климат потеплее и чуть проще попасть в ЛЧ - можно принять предложение Атлетико.
Захочет чуть расслабится, жить у моря, стабильно быть основным, много играть и забивать - можно перейти в Марсель... =)
В переход в Вест Хем лично мне верится слабо, тогда уж лучше в Челси оставаться, да и тот же Марсель выглядит предпочтительнее...