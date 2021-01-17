ГлавнаяНовости

«Челси» начал переговоры о новом контракте с Жиру

17 января 2021, 15:35

«Челси» намерен сохранить в своём составе нападающего Оливье Жиру.

Как сообщается, лондонский клуб собирается предложить французу новый контракт. Текущее соглашение футболиста с «Челси» истекает этим летом, поэтому боссы «синих» уже вступили в переговоры с представителями игрока.

Напомним, что в число претендентов на Жиру входят «Вест Хэм», «Атлетико» и «Марсель».

Все новости
Контракт Мхитаряна будет продлен, если Генрих сыграет еще 1 одну игру
Вчера, 14:57 Комментарии7
Слухи«Болонья» продлит контракт с Дестро
Вчера, 13:32 Комментарии2
Паратичи: «Мы рассмотрим вопрос продления контракта с Буффоном»
27 января Комментарии3
СлухиМодрич согласовал детали нового контракта с «Реалом»
27 января Комментарии6
Блогер сыграл за «Урал» в товарищеском матче
27 января Комментарии6
ОфициальноИгало покинул «Манчестер Юнайтед»
27 января Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
17 января в 16:16
Бесплатно терять игрока не хочется.
shlifen
shlifen
17 января в 15:54
У Жиру прекрасный выбор:
Захочет играть на высочайшем уровне - можно остаться в Челси ещё на сезон (правда играть будет не часто, но даже сейчас, он явно эффективнее Вернера). Поборется за основу и точно будет полезен команде.
Захочет всё тоже самое что и Челси, но там где климат потеплее и чуть проще попасть в ЛЧ - можно принять предложение Атлетико.
Захочет чуть расслабится, жить у моря, стабильно быть основным, много играть и забивать - можно перейти в Марсель... =)

В переход в Вест Хем лично мне верится слабо, тогда уж лучше в Челси оставаться, да и тот же Марсель выглядит предпочтительнее...
Cat01
Cat01
17 января в 15:52
Есть желание пусть играет
dimagas2
dimagas2
17 января в 15:46
Жирубас ,как не крути, самый эфективный нападающий Челси на даный момент особенно на фоне косячника Вернера и не стабильного Абрахама.
David Young
David Young
17 января в 15:40
Оливье Жиру ещё пригодится Челси как игрок ротации, пусть и не на долгие годы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100