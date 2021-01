«Брайтон» сообщил о заключении нового контракта с защитником .

Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Ранее на игрока претендовал «Арсенал».

😁 Albion are delighted to confirm that Tariq Lamptey has signed a new contract committing his future to the club until June 2025!



💙 @TariqLamptey ✨



🤝 @firsttouchgames#BHAFC 🔵⚪️