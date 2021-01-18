«Рубин» объявил об уходе нападающего Сагитова

Нападающий покинул «Рубин». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

ФК «Рубин» и 21-летний нападающий Артур Сагитов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Артур Сагитов – воспитанник академии «Рубина», прошедший путь от самых юных возрастов, затем до молодежной команды и, наконец, до основы. Его победный гол на последних секундах матча с «Ахматом» был признан болельщиками лучшим в сезоне 2018/19.

Всего Артур сыграл за главную команду «Рубина» 14 матчей, забил один гол. Летом 2019 года был отправлен в аренду в «Нижний Новгород», а через год – в аренду в астраханский «Волгарь». Всего в обоих клубах сыграл в ФНЛ 23 матча, отметился тремя голами.

Желаем Артуру успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и побед! Спасибо за вклад в успехи «Рубина»!