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«Рубин» объявил об уходе нападающего Сагитова

18 января 2021, 09:32

Нападающий Артур Сагитов покинул «Рубин». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

ФК «Рубин» и 21-летний нападающий Артур Сагитов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Артур Сагитов – воспитанник академии «Рубина», прошедший путь от самых юных возрастов, затем до молодежной команды и, наконец, до основы. Его победный гол на последних секундах матча с «Ахматом» был признан болельщиками лучшим в сезоне 2018/19.

Всего Артур сыграл за главную команду «Рубина» 14 матчей, забил один гол. Летом 2019 года был отправлен в аренду в «Нижний Новгород», а через год – в аренду в астраханский «Волгарь». Всего в обоих клубах сыграл в ФНЛ 23 матча, отметился тремя голами.

Желаем Артуру успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и побед! Спасибо за вклад в успехи «Рубина»!

«Рубин» объявил об уходе нападающего Сагитова

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Все комментарии
Gahi
Gahi
18 января в 10:12
Одно время в упрёк ставили главному тренеру, что в Рубине отсутствуют местные воспитанники, построили академию стали выпускать футболистов, а что с ними делать дальше не знают вот и Сагитов с 19 лет по арендам прошелся и с Рубином расстался. Как сложится в дальнейшем его судьба сложно сейчас что-то сказать, все будет зависеть от него самого. Просто хочется пожелать Артуру чтобы он нашёл в себе силы продолжать работать над собой и добился большого успеха в футболе. Удачи
drug01
drug01
18 января в 09:49
Видно не подходит по схеме игры
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 января в 09:45
Это не есть хорошо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 января в 09:41
От Воспитанников избовляются!
beefs
beefs
18 января в 09:33
трансферное окно в действии...
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