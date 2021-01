Нападающий «Эвертона» перешел в «Блэкпул» на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба, который выступает в Лиге Один.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

📽 Catch Ellis Simms' first interview as a Blackpool player.



Watch it here:

⬇️https://t.co/fLhb2cxrHX pic.twitter.com/UkvLz3MbgN