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Тилль сменил «Тамбов» на «Шериф»

сегодня, 10:15

Полузащитник Себастьен Тилль, отыгравший половину сезона в аренде в «Тамбове», стал игроком молдавского клуба «Шериф».

27-летний футболист арендован на полтора года. Права на игрока принадлежат люксембургскому «Прогрессу».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:44
Сменил РПЛ на Шериф пошёл на повышение.
alexgurzan
alexgurzan ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 10:36
..
alexgurzan
alexgurzan ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:35
.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:27
В Тмбове денег не платят.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:26
Мальчик больше не хочет в Тамбов....:))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:24
Тамбов сыплется, хоть в Молдавию из него...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 10:23
Тилль покинул "Тамбов"
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита...
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 10:22
Фига себе арендовать игроков Люксембурга....
STVA 1
STVA 1 ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
сегодня в 10:19
Не его уровень)))Больно низкий)))))
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 10:17
Не пошло у него в РПЛ
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