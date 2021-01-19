Тилль сменил «Тамбов» на «Шериф»

Полузащитник Себастьен Тилль, отыгравший половину сезона в аренде в «Тамбове», стал игроком молдавского клуба «Шериф».
27-летний футболист арендован на полтора года. Права на игрока принадлежат люксембургскому «Прогрессу».
Полузащитник Себастьен Тилль, отыгравший половину сезона в аренде в «Тамбове», стал игроком молдавского клуба «Шериф».
27-летний футболист арендован на полтора года. Права на игрока принадлежат люксембургскому «Прогрессу».
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита...
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита...